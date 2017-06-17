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〈台北都會〉世大運》門票已開賣 官網資訊仍空白

2017-06-17

議員踢爆 下午趕緊更新

〔記者何世昌／台北報導〕為了改善台北世界大學運動會官網介面凌亂、資訊零碎等問題，北市斥資八百萬元改版，但昨卻被民進黨市議員許家蓓踢爆，門票早已開賣，官網的票務、交通資訊竟然停留在三月訊息，還顯示「詳細資訊，請期待六月中旬」。官網挨批後，世大運昨下午才趕緊更新相關訊息。

砸800萬元 修介面卻落漆

世大運官網資訊零碎，且風格不一致，例如：官網字型包含預設新細明體，另有POP字型等，並套用粗體、斜體效果，導致介面凌亂。為改善「門面」，今年初起斥資八百萬元改版。

改版後，網站頁面以藍色調為主，並提供網頁版及手機版等兩種介面；網站資訊則分類為世大運介紹、文化、賽事、場館等八大類，使用者介面較舊版友善。

票務資訊 更新停在3月

官網升級了，內容卻未同步更新。許家蓓發現，官網的票務資訊跟交通資訊專區，最後更新時間停留在今年三月，相關資訊僅一句「詳細資訊，請期待六月中旬」，其餘空白。而世大運開閉幕及賽會門票已於本月十三日開賣；其中，開幕共一萬兩千八百張，搶購到昨天，僅剩三千張。

許家蓓也發現，世大運參賽國家多達一百五十餘國，官網卻只提供中、英文兩種版本；更有甚者，官網中、英文轉換時，還常出包，例如英文版官網點進售票系統出現的是中文，或中文版網站出現英文的售票系統。她疾呼，柯市府快點上緊發條，不要到時候出大包，讓世大運變成國際大笑話！

僅中英文 符合總會規定

官網「落漆」挨罵後，世大運昨下午趕緊上架票務及交通訊息。至於官網語言服務僅中、英文兩種，世大運執委會回應，國際大學運動總會（FISU）只要求提供英文版以及主辦城市語言，符合規定。

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  • 世大運門票本月13日已開賣，但官網昨早仍顯示「詳細資訊，請期待6月中旬」，遭民進黨市議員許家蓓踢爆。（翻攝自世大運官網）

    世大運門票本月13日已開賣，但官網昨早仍顯示「詳細資訊，請期待6月中旬」，遭民進黨市議員許家蓓踢爆。（翻攝自世大運官網）

  • 官網挨批後，世大運昨下午趕緊上架售票訊息。（翻攝世大運官網）

    官網挨批後，世大運昨下午趕緊上架售票訊息。（翻攝世大運官網）

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