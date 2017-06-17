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〈台北都會〉《總統教育獎》父逝小四就當戶長 楊韻妮樂觀勤學

2017-06-17

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市信義國小學童楊韻妮就讀四年級時，父親癌症去世，母親是緬甸嫁來台灣的新住民，還未拿到身分證，使得年僅十歲的楊韻妮當起了戶長。由於家境困難，母親打零工，由她照顧妹妹，但她樂觀積極勤學向上，與罹患肌肉萎縮症的忠孝國中學生鄭翼安，同獲今年總統教育獎，市長朱立倫昨承諾請兩人去聽周杰倫演唱會。

就讀信義國小六年級的楊韻妮，兩年前父親因癌症去世，留下媽媽帶著楊韻妮和妹妹，因為媽媽沒有身分證，只能找臨時性工作，生活艱苦，但韻妮十分懂事，師長稱讚她個性樂觀開朗，待人和善貼心，還會照顧弱勢同學，校內「日行一善」計滿廿次獲公開表揚，並獲得新北市國小學習楷模王。楊韻妮說，希望能把書讀好，將來當醫生濟世救人。

肌萎鬥士鄭翼安 多才多藝

忠孝國中三年級學生鄭翼安自幼罹患肌肉萎縮症，先天的肢體肌力與耐力發展受限，走起路來搖搖擺擺、重心不穩，但他樂觀積極，努力參與資訊社團、學習Scratch程式設計、接觸PowerTech創客活動，獲得優秀身心障礙學生獎；他還參加兩岸青少年科技交流活動，在PowerTech仿生機器人競賽中獲得佳績。

多才多藝的翼安，昨於現場以電子琴彈奏周杰倫的歌曲「蝸牛」，獲得滿場掌聲。翼安說，將來想當律師主持正義，幫助有需要的人。

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  • 小四就當戶長的楊韻妮（左）及罹患肌肉萎縮症的鄭翼安（右），榮獲總統教育獎，市長朱立倫要請兩人去聽周杰倫演唱會。（記者翁聿煌攝）

    小四就當戶長的楊韻妮（左）及罹患肌肉萎縮症的鄭翼安（右），榮獲總統教育獎，市長朱立倫要請兩人去聽周杰倫演唱會。（記者翁聿煌攝）

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