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〈台北都會〉外暴雨內滲小雨 新莊國民運動中心挨批

2017-06-17

慢跑道濕滑 兒童遊戲室積水封閉

〔記者葉冠妤／新北報導〕近日暴雨頻繁，新莊國民運動中心室內慢跑道跟著下起小雨，地面濕滑，兒童遊戲室則積水嚴重，暫時關閉；市議員何淑峰指出，新莊國民運動中心即將做為世大運場館之一，賽事期間逢八月颱風季，屆時遇雨若滴滴答答，豈不貽笑國際？新北市體育處回應，應是雨勢過大，雨水由玻璃帷幕等處滲入，將會加強巡視改善。

何淑峰表示，斥資十一億元的新莊國民運動中心，是新北市運動人數最多的國民運動中心，每年逾一二○萬人次到館，現在竟傳出三樓室內跑道、兒童遊戲室漏水，實在情何以堪？

將做世大運場館 議員諷太難看

何淑峰說，尤其新莊國民運動中心將做為世大運賽事場館之一，加上八月適逢颱風季節，若體育處不及時補救，屆時讓來自世界各地的選手看見運動中心室內到處積淹水，地面鋪滿抹布、擺著警示牌，「畫面就太難看了！」

民眾黃小姐也說，下雨天就會到運動中心的室內跑道跑步，沒想到連室內跑道也跟著「下雨」，那建置室內跑道的意義何在？

體育處：積極善後並加強巡視

體育處長洪玉玲解釋，近來連日大雨有滲水狀況，研判室內跑道滲水點是因玻璃帷幕邊緣矽利康老化所造成，兒童遊戲室則是由室外鋁製踢腳板滲入雨水。

洪玉玲表示，目前兒童遊戲室已施打發泡海綿阻絕滲水，室內跑道因滲水面積較小，先保持乾燥，等天氣好時會全面修補玻璃帷幕邊緣，也請運動中心人員隨時留意氣象，巡視各場域，若有滲水發生，一定會在第一時間進行清理，區隔或暫停開放該區域，絕對保障民眾使用安全。

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  • 兒童遊戲室也因雨水滲入，地面淹水濕滑，暫時封閉。（記者葉冠妤攝）

    兒童遊戲室也因雨水滲入，地面淹水濕滑，暫時封閉。（記者葉冠妤攝）

  • 梅雨鋒面來，外頭降暴雨，新莊國民運動中心的室內跑道近日也跟著下起小雨，地面積水。（記者葉冠妤攝）

    梅雨鋒面來，外頭降暴雨，新莊國民運動中心的室內跑道近日也跟著下起小雨，地面積水。（記者葉冠妤攝）

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