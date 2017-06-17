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〈台北都會〉艋舺龍山文創B2超冷清 店家業績抱蛋

2017-06-17

柯︰將當作市府效能指標

〔記者沈佩瑤、陳紜甄／台北報導〕台北市長柯文哲去年底親為「艋舺龍山文創B2」揭牌、風光開幕，卻爆出平日來客僅個位數，店家咬牙苦撐，當時柯放話兩週內重新規劃人流引導標示。但柯昨到龍山寺參加減爐記者會時卻發現，人潮依舊冷清，會後受訪時再次宣示，會把該案當作市府效能指標，想辦法做起來；文化局則說，參觀人次穩定成長中，週日還將舉辦「明華園」當家小生孫翠鳳藝棧一日店長活動。

柯市府上任後，努力讓沉寂多時的龍山寺地下街恢復榮景，除進行硬體改善，也請文化局打造文創基地，邀文創業者進駐；只是去年十二月開幕，今年四月爆出店家哀號、入不敷出，最慘時，甚至連續好幾天營業額掛零，挨批蚊子街。

柯文哲昨到龍山寺參加減爐記者會，發現地面上人山人海，但經重新設計標示的「艋舺龍山文創B2」卻還是門可羅雀，他坦言自己也覺得奇怪，一樓明明人很多，但B2就是很冷清，他認為還要再做改善，包括路標等設施。

文化局科長吳俊銘解釋，B2文創基地去年十二月開幕，為了吸引更多人潮，今年三、四月進行微幅調整，目標族群轉向國際觀光客，解說牌與官網增加中英日韓四種語言。明年初與觀傳局合作，將在日本、韓國等旅遊手冊行銷宣傳。此外，B2的公共區域明年也會整修為艋舺故事館，打造具有當地特色的地下街。

柯昨直言，現在還不是很多人，但也很難一炮而紅，馬上生意就非常好，未來會想辦法把它做起來。文化局統計，龍山文創B2去年十二月底開幕至今，共吸引十二萬六九七九人次參觀。五月份平均每日八九七人次，六月成長到平均每日一一三四人次參觀，人潮持續增加。

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