林口影視媒體園區第一塊版圖完成，民視數位媒體總部大樓昨舉辦落成典禮，新北市經發局指出，民視是第一個進駐影視旗艦區的業者，也是新北第一家無線電視台，台北市長柯文哲（左起）、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台南市長賴清德都出席落成典禮；三井Outlet隔壁的第二期「國際媒體區」，預計於10月招商。（圖文：記者葉冠妤）
〈台北都會〉林口影視城 首家進駐
2017-06-17
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台北》行道樹換新「身分證」 掃描看盡資訊
走在路上不妨多留意，台北市約九萬棵行道樹，換新「身分證」了！台北市公園處斥資一千萬元，為市區內所有行道樹進行定位並建立樹籍資料，還引進智慧化…
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