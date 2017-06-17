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〈台北都會〉林口影視城 首家進駐

2017-06-17

林口影視媒體園區第一塊版圖完成，民視數位媒體總部大樓昨舉辦落成典禮，新北市經發局指出，民視是第一個進駐影視旗艦區的業者，也是新北第一家無線電視台，台北市長柯文哲（左起）、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台南市長賴清德都出席落成典禮；三井Outlet隔壁的第二期「國際媒體區」，預計於10月招商。（圖文：記者葉冠妤）

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  • 林口影視媒體園區第一塊版圖完成，民視數位媒體總部大樓昨舉辦落成典禮，新北市經發局指出，民視是第一個進駐影視旗艦區的業者，也是新北第一家無線電視台，台北市長柯文哲（左起）、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台南市長賴清德都出席落成典禮；三井Outlet隔壁的第二期「國際媒體區」，預計於10月招商。（圖文：記者葉冠妤）

    林口影視媒體園區第一塊版圖完成，民視數位媒體總部大樓昨舉辦落成典禮，新北市經發局指出，民視是第一個進駐影視旗艦區的業者，也是新北第一家無線電視台，台北市長柯文哲（左起）、新北市長朱立倫、桃園市長鄭文燦、台南市長賴清德都出席落成典禮；三井Outlet隔壁的第二期「國際媒體區」，預計於10月招商。（圖文：記者葉冠妤）

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