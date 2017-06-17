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〈台北都會〉超商量販全面停售購物塑膠袋 新北10月上路

2017-06-17

7月起新增330店試辦

〔記者何玉華／新北報導〕新北市推動減塑政策，七月起新增里仁、大潤發、愛買、萊爾富及統健實業門市、台灣迪卡儂中和店、台糖北大健康超市及六間農會超市，共十三家業者、三百卅家店停售購物用塑膠袋；十月起，全市量販店、超市及便利商店等卅四家業者、二六三○間門市將全面停售。

環保局長劉和然說，環保署預計明年元旦起擴大限塑政策，新北市境內量販店、超市及連鎖超商所販售的購物用塑膠袋，必須是可做為專用垃圾袋使用的兩用袋。為及早因應，五月起逐步將業者納入試辦「停售購物用塑膠袋」計畫，首波包括家樂福、愛買永和店及全聯汐止樟樹店等廿一間門市響應停售。

環保局循環資源科長孫忠偉表示，第一階段試辦以來，各賣場統計民眾自備購物袋比率提高五成，環保局本月十五日再邀集業者座談，鼓勵提早停售，希望十月份所有量販店、超級市場及連鎖便利商店等二六三○間門市，全面停售購物用塑膠袋。

業者針對兩用袋的容量規格、材質、袋型提出建議，孫忠偉說，將統整資料全盤規劃，未來開發更多元、美觀、符合民眾需求又兼顧減塑效果的新版環保兩用袋，他並強調，停售購物用塑膠袋最終目的，還是希望民眾能養成自備購物袋習慣，才能達到減塑效果。

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  • 新北市10月起，超商、量販店將全面停售購物用塑膠袋，民眾養成自備購物袋的習慣，才能真正達到減塑效果。（記者何玉華攝）

    新北市10月起，超商、量販店將全面停售購物用塑膠袋，民眾養成自備購物袋的習慣，才能真正達到減塑效果。（記者何玉華攝）

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超商量販全面停售購物塑膠袋 新北10月上路

7月起新增330店試辦新北市推動減塑政策，七月起新增里仁、大潤發、愛買、萊爾富及統健實業門市、台灣迪卡儂中和店、台糖北大健康超市及六間農會超…

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