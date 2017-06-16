〈台北都會〉《北市》身障居家改造徵選 挨批作秀

2017-06-16

〔記者張凱翔／台北報導〕台北市社會局結合衡山善心團、永慶慈善基金會推動「居家無障礙大改造」計畫，優先選出八個名額的經濟弱勢戶進行居家改造，最高補助十萬元。但新活力自立生活協會幹事林君潔批評，市府應提高既有的居家改造、生活輔具補助金，協助身障者租房子才是正途，每年辦感人故事徵選活動，根本是作秀嘉年華。社會局回應，若今年試辦成效好，考慮將居家修繕補助金變成政策。

去年社會局與衡山善心團合作，透過徵選最感動、吸引人的身障故事，徵選出一案來進行居家改造，今年因永慶慈善基金會加入，贊助金額提高至八十萬元，因此可選八戶人家施作工程。

社會局也坦言，去年用感人故事徵選實在不夠公平，因此今年會以社工平常觀察到最需要幫助的個案先做，若覺得自己有需求的家庭也可打電話給社會局申請。

林君潔批評，一年一次性的身障補助，就是節目和噱頭，社會局本來就有居家改造、輔具補助，但金額嚴重不足；舉例而言，在家安裝自動門很可能要花十萬多元，但社會局只補助五千元！除了現有政策補助不足外，社會局也應想辦法幫身障人士租屋，改善身障租屋族環境。

社會局回應，居家改造計畫和既定的補助不同，前者還包含修水電、清理房屋等整體環境改善工程，今年底會檢討計畫實施狀況，若評估大家都需要該服務，明年就會發展成固定政策。

至於補助金額不足部分，社會局表示，補助款由中央規定，加上各地方政府預算有限難以提高；另外，身障資源中心有整理友善房東名單，若有需求可洽詢承辦人員。