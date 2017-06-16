〈台北都會〉建國啤酒廠轉型 貯酒槽將露出

打造多媒體藝文展演空間
〔記者張凱翔／台北報導〕二○一四年台灣菸酒公司向北市府提都市計畫變更，建國啤酒廠五．二公頃土地將轉型為啤酒文化專用區，若完成變更及招商，可望成為結合精釀啤酒、歷史文化和藝術展演空間的開放式園區；另外，北市府將取得六千四百坪、約四成的回饋地，台酒公司及市府昨宣布，將啟動「Fun Arts Space」計畫，原作為行政大樓的貯酒大樓打造多媒體藝文展演空間，並將數百公噸貯酒槽露出，開放民眾參觀。
負責規劃案的建築師何黛雯表示，舊生產線繼續生產經典台啤，製酒機房內罕見的開放式傳統發酵槽、早期鋁製的三百公石酒桶、四座來自德國有卅年歷史的銅製鵝頸糖化釜，也都開放參觀；精釀啤酒生產線將放在包裝工廠裡面，西北區公園與廣場綠地則將打造休閒空間。
台酒建國啤酒廠基地面積五．二公頃，建於一九一九年，是日治時期台灣唯一啤酒製造廠，至今有近百年歷史。包裝工廠、釀造大樓和貯酒室與倉庫和生產線，是歷史建築與古蹟，二○一四年台酒向市府提都市計畫變更，盼從工業區轉型商業用途，區內古蹟全數保留。
文化局長鍾永豐表示，貯酒大樓空間挑高、結構堅固，能利用空間很大，將轉為以跨界藝術為主之排練場、複合式展演空間；周邊又有華山文創園區、三創等，加上交通方便，給藝術團隊和市場交流很多機會，期待這邊會有很好的夜生活文化。
台酒董事長吳容輝表示，都市計畫變更將從六月廿三日公展至七月廿三日，若順利通過就可以找廠商來開發，未來啤酒廠會走精釀啤酒路線，打造具有夜生活、社交休閒的場所，可以和文化局的展演空間共生共榮。