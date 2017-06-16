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〈台北都會〉嚴家淦紀念園區 變更保存區

2017-06-16

國安局：原則上不開放

〔記者鍾泓良、林婷婷／台北報導〕台北市中正區臨接重慶南路、博愛路的嚴家淦紀念園區，包括國定古蹟「嚴家淦故居」、市定古蹟「自由之家」、「大同之家」，文化部為維護整體古蹟範圍向台北市都市計畫委員會提出都市計畫變更，成功從住宅區變更為保存區。文化部預計將採「預約制」、「人流管制」給一般民眾參觀，但國安局反映，園區涉及總統官邸周邊維安，原則不開放參觀，就算因特殊開放需求，也要由維安單位核可才可辦理。

嚴家淦紀念園區位於台北市中正區重慶南路與愛國西路口，面積約一‧三公頃，包括二○○二年被指定為國定古蹟的前總統嚴家淦故居、二○○五年被指定為市定古蹟大同之家及二○○三年被指定為市定古蹟的自由之家，土地權皆屬於台灣銀行。

嚴家淦故居為日治時期洋式住宅，屋頂有突出的尖塔，庭園裡還有日式石燈；原為台灣銀行頭取（日文指董事長）宿舍舊址，國民政府來台後，嚴長年居於此。而一旁的大同之家為接待外賓的招待所，附屬的網球場為日治時期高級社宅附屬設施，為市中心少數的紅土球場；自由之家則是政論雜誌《自由中國》的重要集會演說地點。

對於未來園區是否開放？國安局以書面向都委會、文化部反映，因園區涉及總統官邸周邊維安影響敏感區，將採不開放參觀為原則；但若有特殊開放需求，將提出參觀時間、人數、對象等規劃，經維安單位核可才可辦理。國安局也要求經營管理計畫須經文化資產主管機關及邀集周邊維安相關單位共同審查核定才可執行。

文化部：規劃開放參觀

文化部表示，目前規劃該保存區作為嚴前總統生活館及其文物展示館，刻正進行修復工程；文化部一直是以對公眾開放為目標，園區將於修復完成後對外開放參觀。

台北市都委會昨通過都市計畫變更案，副市長林欽榮表示尊重文化部、台灣銀行未來利用；未來在中正區通盤檢討要一併檢討該區整體規劃。

台銀以書面向都委會說明，園區內的紅土網球場自成立以來都是由員工使用及管理，盼可繼續由台銀使用。但有部分委員認為古蹟內打網球不是很恰當，應該一併規劃。但一旁的文化部文資局代表說，網球場屬於大同之家古蹟一部分，不可做其他使用，最後委員會表示尊重。

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  • 嚴家淦紀念園區包括國定古蹟「嚴家淦故居」、市定古蹟「自由之家」、「大同之家」，文化部為維護整體古蹟範圍向北市都委會提出都市計畫變更，成功從住宅區變更為保存區。（記者鍾泓良攝）

    嚴家淦紀念園區包括國定古蹟「嚴家淦故居」、市定古蹟「自由之家」、「大同之家」，文化部為維護整體古蹟範圍向北市都委會提出都市計畫變更，成功從住宅區變更為保存區。（記者鍾泓良攝）

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