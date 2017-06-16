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〈台北都會〉正濱漁港轉型遊憩港？ 漁民抗議

2017-06-16

基市府：討論中尚未定案

〔記者林欣漢／基隆報導〕漁業署、基隆市政府昨召開「歷史建築漁會正濱大樓周邊規劃之正濱漁港港區設施規劃說明會」，外傳正濱漁港將轉型為遊憩港，引發漁民不滿、集體離席，並懸掛「誓死反對」等白布條抗議；相關單位澄清，目前還在討論階段，尚未定案。

基隆區漁會前年將歷史建築漁會正濱大樓無償捐贈給基隆市政府，市府曾委託國立台北藝術大學進行訪談、田野調查，盤點舊漁會大樓的周邊資源。市長林右昌也說過，市府並不急著進行硬體整修，而是一步步先將活動與周邊社區引入，讓舊漁會大樓重新與地方連結，凝聚大家對這個地區的想法，共同思考再生方向。

「吃漁民夠夠」、「乞丐趕廟公」漁民痛批，捐漁會大樓給市府，是希望市府能將漁業與現代文創結合，進一步提升漁業價值，現在沒作為就算了，竟要把漁民趕走，扼殺百年漁業根基；也有漁民說，選舉快到了，當初的承諾與實際進度有落差，在趕進度，但台灣最缺乏的是實在的在地產業，而不是虛幻表面的榮景。

基隆市文化局長馬嫻育表示，市府從未提出如漁民或議員所擔心的情事，前次會議結論是說，考量在不影響漁民生計及日常作業下，做整體的環境規劃；文化局也向許多文創平台介紹過此場域的魅力，現在一切都還在討論階段，歡迎多元意見。

漁業署指出，此次說明會是要了解漁民團體對歷史建築漁會正濱大樓周邊漁產業設施、碼頭、整補區、卸魚區及地磅等整體規劃，但目前基隆市政府相關期程尚未確定，請針對舊漁會大樓周邊使用需求提出具體規劃，讓漁民了解。

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  • 漁民不滿生計可能受影響，在說明會場怒嗆官員。（記者林欣漢攝）

    漁民不滿生計可能受影響，在說明會場怒嗆官員。（記者林欣漢攝）

  • 外傳正濱漁港將轉型遊憩港。（記者林欣漢攝）

    外傳正濱漁港將轉型遊憩港。（記者林欣漢攝）

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