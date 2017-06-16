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〈台北都會〉刊廣告須審查 北市公運處挨批「小警總」

2017-06-16

〔記者何世昌／台北報導〕民進黨市議員顏若芳昨與台灣陪審團協會召開記者會指出，協會欲刊公車車體廣告，以Ｑ版漫畫方式，諷刺司法院長許宗力支持的「參審制」；未料，車體廣告送審時，遭北市公運處以「廣告內容扭曲事實或虛偽宣傳」為由打槍。顏若芳質疑，公運處何時變成「小警總」以預審制箝制言論自由。

刑事法庭依人民參與程度，可分為「參審制」、「陪審制」。前者指，由人民和法官共同來認定犯罪事實、適用法律及量刑，例如德國；後者指，由人民組成陪審團來認定犯罪事實，由法官適用法律及量刑，例如美國。兩者皆是國內司法改革討論方向，司法院長許宗力因支持「參審制」，引發「陪審制」支持者不滿。

台灣陪審團協會欲自費刊登公車車體廣告，廣告將司法院長許宗力繪成操偶師，操作數個身穿黑袍鑲藍邊的「恐龍法官」，去撕咬「紙片參審員」；一旁還寫著斗大的字：「司法院長許宗力的參審制、反民意反民主反陪審」。但車體廣告送審時，公運處以違反《台北市公共汽車設置車廂外廣告注意事項》第五條第二款及第四款為由駁回。

公民團體不滿廣告被駁回

顏若芳指出，該事項第二款是「歪曲事實或虛偽宣傳者」；第四款是「其他違反法令規定者」，但公運處還特別指內容恐違反《刑法》第三百一十條誹謗罪嫌。顏若芳批評，參審制或陪審制可公開討論，且是可受公評之事；公運處如何認定廣告可能涉及誹謗？甚至還駁回刊登許可。

「現在已經解嚴了。」協會理事長張靜說，接到回函時深感意外；他常在各媒體投書反對許宗力的參審制，從沒聽過有人要告他誹謗，也不會不敢刊登他的文章。

公運處：無權核定才駁回

對此，台北市公運處副處長尚錦堂稱，廣告所指文字、圖畫內容違反《台北市公共汽車設置車廂外廣告注意事項》第五條第二款及第四款，是善意提醒，並非駁回原因。駁回主因是，該協會廣告刊登在三重客運車體，此屬新北市政府管轄範圍，北市公運處無權核定該廣告。

廣告
  • 諷刺司法院長許宗力支持「參審制」的公車車體廣告遭禁，台灣陪審團協會及民進黨市議員顏若芳質疑，公運處以預審制箝制言論自由。（台北市議員顏若芳提供）

    諷刺司法院長許宗力支持「參審制」的公車車體廣告遭禁，台灣陪審團協會及民進黨市議員顏若芳質疑，公運處以預審制箝制言論自由。（台北市議員顏若芳提供）

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