〈台北都會〉簡易圍籬 侯友宜憂世大運選手村維安

〔記者葉冠妤／新北報導〕位於林口的世大運選手村進入開村的倒數階段，新北市副市長侯友宜昨率交通、衛生、警察局等單位首長視察，他數度指選手村維安設備不夠嚴密，擔心安檢有漏洞。台北市府副秘書長林萬發表示，會再召集維安小組，討論如何強化周邊安全。
侯友宜指出，選手村接待大廳入口安檢門內外有漏洞，選手村圍籬太過簡便，隨時可能遭入侵，尤其是臨時搭建的場館，安全檢查至少要做三次以上。
侯友宜說，雖然選手村是由台北市政府負責，但沒有所謂的一牆之隔、內外之分，「選手村在林口，就是在我們新北」，大型國際賽事通常出狀況的是在選手村，世大運期間超過一萬五千人在此，要格外重視維安。
侯友宜表示，目前硬體雖已具雛形，但就選手村安全設備環境來看，還有一段路要走，網狀圍籬、安檢程序、指揮系統，雖然是零碎流程，但是實際操作的議題；他還說，選手村外的交通是最大挑戰，試營運期間，就要找出能降低交通衝擊的方法。
北市府：會再強化並裝監視器
北市府回應，賽事期間網狀圍籬還會再強化，不會像現在這樣可以直接看透，而且也會加裝監視器。
侯也講到，因國外有大型車衝撞攻擊的案例，建議選手入住期間，周圍區域道路禁止大型車通行。
人行陸橋樑柱腐蝕 民代批
另外，新北市議員何淑峰昨也指出，選手村外的人行陸橋破損、樑柱腐蝕破洞、踏階落漆，新北市養工處卻像貼膏藥似地修補，有礙觀瞻，「對新北市門面大扣分！」養工處橋隧科長廖學志回應，公所五月底已做過初步整修，後續會請北市協助一起進行更細緻的美化處理。