〈台北都會〉學人新村登錄歷史建築 地主求徵收

2017-06-15

〔記者張凱翔、涂鉅旻／台北報導〕台大水源校區旁的學人新村，是國防部於一九六○年代興建的國防醫學院教職員宿舍群，村內的愛德幼兒園則於一九六三年完工。文化資產審議委員會昨認為，兩處建物見證戰後初期美援、軍事與醫療發展，賦予歷史建築身分；但現場有地主陳情指控國防部侵占他們的土地七十年，希望文化局能徵收土地。台北市副市長鄧家基說，文資會處理文資身分，地主與國防部的問題，應自行走民法解決。

國防部：按時付租金 配合市府規劃

國防部則回應，都有依法按時繳納租金，未來也將視市府規劃，配合處置土地。

學人新村是美援公共住宅的代表，見證戰後初期美國援助的軍事與醫療發展歷程，建築整體外貌保存良好，文資委員認為具有建築史價值；愛德幼兒園的圓形教室工藝細緻，且保有六○年代現代主義風格，也獲得歷史建築身分。

不過，文資會議上，有地主代表向文化局陳情說，國民政府來台後，整個區塊約八千一百六十平方公尺土地蓋了嘉禾新村、學人新村、舊三總醫院，私有地雖只佔五．九七％，但國防部的設施逐漸遷離後，三年前就不繳租金給地主了，既然土地並沒有很多，希望文化局在指定歷史建築後，順便徵收他們的土地，地主就不用再和政府討租金、一勞永逸。

文化局副局長田瑋說，嘉禾新村、學人新村、舊三總和愛德幼兒園地上物使用單位複雜，從過去的國防部、到現在嘉禾新村文化局租用部分具文資身分的建築，還有私立的愛德幼兒園，市府該給地主的租金會給，但沒有預算徵收土地，至於其他單位租金的部分，地主需訴諸民法解決。