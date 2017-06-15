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〈台北都會〉互踢皮球罄竹難書 局處常態

2017-06-15

〔記者沈佩瑤、陳紜甄、鍾泓良、黃建豪、張凱翔／台北報導〕台北市長柯文哲昨主持里長座談會時，疑因各局處互踢皮球，狠酸「台北市政府最大特色就是分工不合作」，讓現場官員一片尷尬。事實上，各局處互踢皮球根本是「常態」，社會局就曾抱怨教育局在長照、托幼和身心障礙設施上釋出閒置校地不友善，教育局卻總找各種理由推託，柯文哲最後無奈要求社會局屈服，讓社福設施優先給學校教職員使用，增進教育局給地意願。

此外，從郝到柯兩任市長都致力推動公宅，公宅也提供托嬰、托老等社福設施，但長照2.0推動以來，社工、照服員、醫護人員短缺問題未解，社會局曾以公宅未完工，還沒找廠商為由，無法對外說明回應。身心障礙學生家長也曾批評，孩子畢業後究竟要去勞政的庇護工場？還是社政的小型作業所？勞動局和社會局都只願挑好照顧的人才來收，排擠重度障礙者。

不但社福政策面臨各局處互踢皮球，由交通局主推的鄰里交通環境改善計畫，雖依市府內規，建管處負責住戶自行設置的斜坡道，建管處卻不認帳，導致交通局劃設人行道標線時「障礙」重重。

柯文哲曾宣布洲美國小將蓋中繼住宅，安置社子島居民，主管學校政策的教育局卻驚訝地反指說明會當天才聽說；都市發展局僅低調表示，仍在評估可行性。

木柵路五段博嘉里九十二年公布為區段徵收區域，但九十九年爆發礦坑內有炸藥的恐慌，在都發局及地政局互踢皮球下，居民不敢先花錢修繕房舍，導致居住環境窳陋，挨批「可以說是台北市南方的社子島」！

而為發展「三貓計畫」，產發局協助貓空店家整合送件，都發局協助取得開發許可，但因產權複雜，產發局整合速度慢，已將近兩年未再送件給都委會。

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互踢皮球罄竹難書 局處常態

台北市長柯文哲昨主持里長座談會時，疑因各局處互踢皮球，狠酸「台北市政府最大特色就是分工不合作」，讓現場官員一片尷尬。事實上，各局處互踢皮球根本是「常態」，社會局就曾抱怨教育局在長照、托幼和身心障礙設施…

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