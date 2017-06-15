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〈台北都會〉港墘路拓寬踢皮球》柯P：市府最大特色 分工不合作

2017-06-15

年底難完工 推託等送都審惹怒柯P

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為解決內湖交通問題，台北市政府規劃拓寬港墘路（洲子街—瑞光路之間）西側一線道，副市長林欽榮曾承諾在年底前完成。但市長柯文哲昨主持內湖區里長座談會，才發現迄今仍未送都市設計審議，年底前要完工恐怕來不及，當場變臉酸各局處，「台北市政府最大特色就是分工不合作」。對此，新工處澄清，是指農曆年前，已開過跨局處會議，預計十一月動工，工期兩個月左右。

內湖區里長座談會昨在市府舉行，港墘里長魏景成陳情說，居民苦等拓寬已久，新工處竟還託辭要等到十一月移路樹。新工處代表則說，路型規劃已完成，但要等都市設計審議通過；都發局緊接著解釋，這個路段屬產發局「內科之心」BOT案範圍，應由產發局督促得標廠商，提送都市設計規劃，撇清稱「還在等他們（得標廠商）送圖進來審」。

柯文哲發現竟連都審都還沒送，開始碎碎念，廠商就算到開幕前一小時路才通也行，對利益又沒損失，但居民當然希望早點啟用。柯又問，開路是新工處負責，卻說在等廠商送都審，到底該由哪個單位列管？他酸說，北市府最大特色就是「分工不合作」，最後決議由產發局和新工處與廠商聯繫，儘快進行相關程序。

三局處忙解釋 已協調預計11月動工

新工處對此澄清，這個路段不但有公車亭，也是車流轉向之處，里長希望透過增加一線道，紓解交通堵塞，五月廿三日就已召開跨局處會議協調，但有十八棵大花紫薇樹也要跟著路面拓寬「搬家」，因此要等到十一月才能進行，消防栓、電箱遷移和管線配置等工程屆時將同步施作，預計大概兩個月可完成。

產發局也說，拓寬牽涉到十八棵樹「搬家」後的樹穴位置，才會需要請廠商重新提送都市設計規劃，強調已和廠商協調，會儘快送件審查。都發局則說，收到資料後，會在十個工作天內安排幹事會，確認設計規劃等符合規定，就會安排至每週召開一次的委員會進行審查，不過，實際審查期程依個案而定。

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  • 為了解決內湖交通問題，台北市政府規劃拓寬港墘路西側一線道，市長柯文哲主持內湖區里長座談會才發現迄今仍未送都審，年底前恐無法完成，當場變臉虧各局處，「台北市政府最大特色，就是分工不合作」！（記者沈佩瑤攝）

    為了解決內湖交通問題，台北市政府規劃拓寬港墘路西側一線道，市長柯文哲主持內湖區里長座談會才發現迄今仍未送都審，年底前恐無法完成，當場變臉虧各局處，「台北市政府最大特色，就是分工不合作」！（記者沈佩瑤攝）

  • 台北市政府規劃拓寬內湖港墘路（洲子街—瑞光路之間）西側，增加一線道，紓解尖峰時段擁擠車流。（台北市民政局提供）

    台北市政府規劃拓寬內湖港墘路（洲子街—瑞光路之間）西側，增加一線道，紓解尖峰時段擁擠車流。（台北市民政局提供）

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互踢皮球罄竹難書 局處常態

台北市長柯文哲昨主持里長座談會時，疑因各局處互踢皮球，狠酸「台北市政府最大特色就是分工不合作」，讓現場官員一片尷尬。事實上，各局處互踢皮球根本是「常態」，社會局就曾抱怨教育局在長照、托幼和身心障礙設施…

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