〈台北都會〉提報「珍貴樹木」 土城老榕突遭移植

行為人未申請 最高罰5萬元
〔記者張安蕎／新北報導〕新北市土城區金城路二段一棵逾卅年的老榕樹，為當地社區居民的共同回憶，去年七月民眾將之提報為「珍貴樹木」，未料新北市府尚未審查，老榕樹竟在本月十日遭人連根拔除、不見蹤影，宛如「古蹟自焚」般離奇，市府已展開調查，將對非法移植行為人開罰。
這棵老榕樹直徑九十三公分、樹圍二九二公分，兩個成人無法雙手環抱，高度達兩層樓，符合珍貴樹木資格，老樹遭移除後，周邊雜草也已整為平地，並以鐵皮圍籬包圍。
歷史建物若被政府列冊，進行古蹟審查時，常會出現失火、半夜被推倒等離奇情況，原因疑與所有權人不願損失土地利益或遭法規限制利用有關。此珍貴樹木離奇消失，似有異曲同工之妙。
土城護樹聯盟成員洪郁凱指出，老樹鄰近土城重劃區，擔憂未來因開發案遭移除，去年七月將之提報為珍貴樹木，沒想到尚未審查，老樹就真的「被移除」，一旁另有一棵更大的老樹，也正待珍貴樹木審查，恐怕也有被移除危機。
疑地主擬開發 遷往新店山區
新北市綠美化環境景觀處處長謝宏偉表示，因老樹位於私有地，據傳是因地主為進行開發而移植到新店山區，該樹雖尚無珍貴樹木身分，仍可依樹木保護自治條例規定，公私有土地上樹幹直徑大於六十公分的喬木，遷植未提出申請，可開罰新台幣三千元以上至最高五萬元罰鍰，並限期改善。
事實上，一旦列入珍貴樹木，地主欲修剪枝葉、移植樹木等都需報請景觀處同意，事後還會派員檢查有無妨礙樹木生長的不當行為，若地主欲開發，也應提出相關計畫，且景觀處可要求申請人變更設計，通常地主不願自家樹木遭列管。
謝宏偉說，列管珍貴樹木不需地主同意，但地主可提出異議或訴願，經審議仍可能撤銷珍貴樹木資格，另外，地主如因樹木遭列管而受損失，可提出相關事證，由政府適當補償。他強調，未來將派員加強巡查，避免待審查的珍貴樹木再發生「被移除」的憾事。