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〈台北都會〉自費赴雙城論壇 綠議員爆遭國台辦審查

2017-06-15

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲七月初將赴中國參加台北、上海雙城論壇，依郝市府慣例，北市府會提供三名市議員公費出席論壇，也開放議員自費參加，但民進黨市議員黃向羣指出，他原本要自費參加雙城論壇，卻還要被國台辦審查，恐因綠營背景無法出席。

二○一五年柯文哲上任後首次參加台北、上海雙城論壇，原本依郝市府慣例，市府提供三個公費名額讓市議員抽籤同行，自費議員仍可出席，國台辦卻限定三位公費議員，要降低綠營與會人數，市府還轉達自費議員只能吃晚宴，導致綠營議員不滿，紛紛表達不願自費出席，僅有泛藍背景的議員李慶元自費參加。

據了解，北市府今年也開放三位市議員公費出訪，府會默契是，公費名額要讓給尚未與市長出訪的議員，民進黨市議員王孝維、梁文傑、國民黨市議員葉林傳、陳重文、新黨市議員陳彥伯，皆有意報名公費參與雙城論壇；黃向羣日前雖已參與市長出訪，仍向市府表達希望自費出席。

市府︰還在洽談

對此，北市府秘書長蘇麗瓊說，還在洽談中，應該沒有審查問題，要去拜訪也會給名單、互相知會；至於今年出訪是否只限定三位議員？她說，沒有排斥自費出席。一位市府幕僚坦言，此事也考驗中國態度，但「不到最後不知道、變數很難掌握」。另有市府幕僚說，市府將會發函議會，詢問議員出席意願，會尊重議員並依循「往例」辦理。

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