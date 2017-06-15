〈台北都會〉《台北筆記》中國羞辱台灣的下一步

2017-06-15

台北、上海自二○一○年起，每年舉辦一次雙城論壇，輪流於雙方城市舉辦。郝龍斌市長任內舉辦五次，都是在馬前總統任內，由於兩岸政策屬於總統職權，加上國民黨向來與中國交好，雙城論壇在兩岸關係上的解讀意義並不大。

二○一五年柯市長上任，雙城論壇是否照例舉行，成了外界矚目焦點，當時小英參選總統氣勢正盛，國民黨聲勢一路下滑，中共面對台灣盟友即將失去政權，想在政治素人柯文哲身上找到破口，柯也積極想與中國交往，不惜高喊「兩岸一家親」，終在八月踏進上海。

二○一六年八月，小英甫當選，中國不斷威脅民進黨政府不承認九二共識，就會對台灣下手，兩岸情勢緊張，上海是否派人到台北參加雙城論壇再度成為焦點，中國最後派出統戰部長沙海林出席，藉著雙城論壇給台灣下馬威，柯也照單全收。

今年，李明哲事件、中國阻擋台灣出席ＷＨＡ，柯依然低姿態的希望能赴上海出席雙城論壇，結果中國集體缺席世大運團體賽，給台灣難看；最後還選在中共黨慶，給柯穿小鞋，但柯不以為意，依然決定去。沒想到，台巴斷交，重挫台灣，當全國上下為此同仇敵愾之時，柯依然堅持赴中，究竟意義何在？

柯自許成為兩岸第二管道，但中國卻只是不斷透過柯羞辱台灣，雙城論壇早已不是城市交流意義，而是中國向台灣示警、下馬威的大平台。（記者陳曉宜）