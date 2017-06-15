〈台北都會〉台巴斷交 藍綠同籲柯別赴雙城論壇

2017-06-15

〔記者何世昌、郭安家、沈佩瑤／台北報導〕台巴斷交，我國際參與空間再因中國打壓而受挫，此時，台北市長柯文哲卻堅持七月一日出席「台北、上海雙城論壇」。對此，國、民兩黨議員均認為柯不該出席，國民黨團昨也決議，不出席今年「台北、上海雙城論壇」，民進黨團則憂心此刻赴中恐被羞辱。面對藍、綠罕有共識認為不宜出席雙城論壇，柯文哲仍堅持七月「親自」前往中國出席論壇。

國民黨團決議今年不出席

柯文哲前日在議場表示，雙城論壇的定位是「兩岸城市交流」，不受外界變數影響，他仍會與副市長鄧家基飛往上海參加雙城論壇。但七月一日適逢中共黨慶，且巴拿馬前日宣布與中國建交、與我斷交，時機敏感。對此北市議會國民黨團書記長陳永德表示，昨午黨團討論認為台巴斷交後，外交受挫、兩岸關係險峻，國民黨市議員預計比照二○一五年，不出席雙城論壇。

陳受訪直言，此刻時機敏感，若柯去了無法表達意見、噤若寒蟬，「真的不要去比較好」、「柯Ｐ不去最好」；建議以「世大運籌辦繁忙」為由，婉拒出席、擇期再會。

但國民黨團內部略有分歧，市議員葉林傳說，今年錄取淡江大學陸研所，他為了學術調研需求將出席論壇。

民進黨團︰赴中恐遭羞辱

民進黨團總召許淑華則表示，黨團預計下週開會定調雙城論壇；她說，若柯文哲赴上海，比照前市長郝龍斌規格，即市長見市長，定調「城市對城市」，應不會有太大問題，但柯若與中共黨層次、統戰部人士會面，就不是很好。她認為，目前時機敏感，柯赴中仍會被羞辱，中共不會給柯太多承諾、回饋，除非柯能掌握更高規格的對待。

民進黨市議員林世宗則說，台巴斷交後，柯去中國「百分之一萬」會被攻擊「政治認同」問題，雙城論壇門關起來不知道談什麼，況且又於七月一日黨慶赴中，還會被人解讀為摸頭，去沒有加分、只有減分；雖然民進黨中央不會罵柯，但要選台北市長的人會爽到希望柯去中國，讓柯不具正當性。林認為，雙城論壇應延到世大運結束後，「看中國派多少人出賽，再回之以禮參加雙城論壇」。

雙城論壇二○一○年起舉辦，由台北市、上海市輪流主辦。二○一五年柯市府上任後，輪到上海方主辦，柯文哲率團赴上海參加，當時民進黨市議員王孝維、童仲彥（現已遭民進黨開除黨籍）、張茂楠，以及無黨籍議員李慶元等四人隨行。國民黨市議員無一隨行出訪。

時隔兩年，再度輪到上海方主辦。市府幕僚透露，雙城論壇日期訂在七月一日至三日，待對方行政程序完成後，近期公布日期及行程，預計下週開放公費市議員、媒體報名。