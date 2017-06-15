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〈台北都會〉《淹怕了》大武崙溪商家趕搭1米半閘門

2017-06-15

太空包、抽水機待命

〔記者盧賢秀／基隆報導〕梅雨鋒面加上西南氣流，可能降下豪雨，基隆基金一路大武崙溪沿岸昨已堆好太空包，還有兩部抽水機在現場待命，商家和住戶被淹怕了，趕工做了一百五十公分高的防水閘門。

基隆氣象站主任湯舜然表示，基隆十六、十七日兩天雨勢最大，恐有強降雨，估計累積雨量將達三百至四百毫米，提醒低窪地區民眾提高警覺。

月初大武崙溪溢堤成重災區，包商仍持續在河岸搶做防洪牆，尚未做防洪牆的河岸，第十河川局已經佈設太空包，並在人行道上設置二處抽水井，還架設二部大型移動式抽水機待命；基金一路的商家、住戶昨天忙著堆置沙包，有商家搶做一百五十公分高防水閘門。

萬誠磁磚李姓老闆娘說，二日豪雨時，房屋淹水到一百五十公分左右，水來得又急又快，她爬到櫃子和天花板中間空隙，嚇死了，擔心近日又下大雨淹水，趕緊請廠商來做防水閘門，比較安心。

武崙里長李文財指出，里辦公處將協助民眾及商家，選擇防水功能及結構較佳的閘門，並協助向工務處申請補助。

再發700沙包 區公所索取

安樂區長駱文章說，已經發送四千包沙包給民眾擋水，後續將再發七百包，有需要的民眾可向區公所索取。

工務處代理副處長簡翊哲表示，已在中山一路、復興路二一二巷德和公園等易淹水地區架設移動式抽水機；基隆河沿岸十六座抽水站、市區抽水站也已加強整備。

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  • 擔心豪大雨來襲又淹水，有店家在門口堆滿沙包。（記者盧賢秀攝）

    擔心豪大雨來襲又淹水，有店家在門口堆滿沙包。（記者盧賢秀攝）

  • 商家趕做150公分高防水閘門。（記者盧賢秀攝）

    商家趕做150公分高防水閘門。（記者盧賢秀攝）

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