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〈台北都會〉核二廠一號機重啟發電 朱立倫緊盯如期除役

2017-06-15

議員擔心明年底計畫跳票

〔記者賴筱桐／新北報導〕原能會同意重啟核二廠一號機，開始併聯發電，新北市議會國民黨團昨批評蔡英文政府非核家園破功，講一套、做一套，更擔心明年底核一廠除役計畫恐跳票。市長朱立倫重申「沒有核安、沒有核能」立場，並強調核電廠若無法如期除役，新北市將抗爭到底。

市議員白珮茹表示，口口聲聲反核的蔡英文政府，卻在今年接連讓核二廠一號機、核三廠二號機重啟供電，北海岸鄉親憤怒又失望，當初民進黨喊出「我是人、我反核」口號，選後政策轉彎，她要求新北市政府表態。

市議員陳儀君質疑，本屆民進黨新北市長候選人游錫堃參選時，聯合黨籍議員簽署反核共同政見，要求「保障市民安全，反對核四運轉，核一、核二不得延役」，選後跳票，身為核一、核二、核四廠所在地的新北市府，難道不用嚴格監督嗎？

朱立倫強調，沒有核安、沒有核能，若核廢料沒有去處，也不容許無限期存放新北市，市府從過去到現在堅持推動非核家園立場，不管誰執政都一樣。

市議員周勝考、廖正良批評，蔡英文政府選前說一套、選後做一套，擔憂核一、核二廠恐無法如期除役。市議員陳明義認為，核安不只是政治議題，更是重要民生議題，市府責無旁貸。

朱立倫表示，○六○二豪雨造成核一廠邊坡高壓電塔倒塌，引發核安疑慮，他要求核電廠須按計畫如期除役，否則新北市會抗爭到底，以各種方式堅持立場，透過相關法令嚴格把關。

環保局長劉和然說，台電若要興建用過核燃料的中期貯存設施，需提送「營建工地逕流廢水污染削減計畫」，送環保局審查；農業局長李玟表示，核一廠乾式貯存場的水土保持計畫因專家學者有疑慮，已請台電修正資料，尚未審核通過。

根據核電廠除役計畫，核一廠一號機預計一○七年十二月除役，核一廠二號機至一○八年七月，核二廠一號機至一百一十年十二月，核二廠二號機至一百一十二年三月。

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  • 新北市議會國民黨團要求市長朱立倫對於核電表態，堅守非核家園立場。（記者賴筱桐攝）

    新北市議會國民黨團要求市長朱立倫對於核電表態，堅守非核家園立場。（記者賴筱桐攝）

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