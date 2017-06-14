〈台北都會〉公宅美化工程款7.4億未動 議員促檢討

2017-06-14

〔記者何世昌／台北報導〕柯市府公宅政策屢受挫，目標自四年兩萬戶下修為一萬兩千戶。民進黨市議員簡舒培昨質詢指出，若能比照國外公宅經驗，打造特色建物及公共藝術，可翻轉公宅污名；但文化藝術獎助條例明定，公有建物需提撥一％工程款來美化環境，逾萬戶公宅至少須投入七．四億元，但北市府一毛未花，條例形同虛設。

文化藝術獎助條例規定，公有建物應設置公共藝術，其價值不得少於該建築物造價百分之一，違者可罰十萬以上、五十萬元以下罰鍰。簡舒培表示，換言之，工程款至少須撥一％用於公共藝術。

簡舒培指出，文山區興隆公宅二期、松山區健康公宅兩處公宅，預定明年第一季完工，但迄今未有一％工程款用於公共藝術；其餘一萬餘戶公宅也無規劃公共藝術經費。

簡表示，依上開條例，一萬兩千戶公宅至少須投入七‧四億元用於公共藝術；若北市府依法打造公共藝術，不僅能改善社區道路、人行道壞損問題，還能美化環境。她要求檢討。

台北市長柯文哲於議場回應，曾命文化局針對條例草擬「上位指導原則」，但文化局還沒理出頭緒、至今未出爐；他要求文化局加緊腳步，若遇到困難可向關心公宅的議員們請益。

至於興隆二期及健康公宅即將完工，時程較緊湊，柯則指示社會局長許立民儘快找周邊里長討論，「看他缺什麼，就馬上給解決。」