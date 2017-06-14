〈台北都會〉暴雨內湖多處淹水 至今仍未查明原因

2017-06-14

議員鑽箱涵發現常態積水

〔記者黃建豪／台北報導〕新一波梅雨鋒面到來，台北市議員吳世正憂心內湖區再度積水成災，昨至港墘路地下排水溝會勘，發現該區箱涵高度僅二．五公尺，但沒下雨就有八十公分高的常態積水，懷疑因此造成該地區遇雨就淹，但陪同會勘的水利工程處至今仍無法確認原因。面對連日鋒面大雨，上次鋒面受災慘重的大湖山莊街與柏齡幼兒園，積水淹水原因從兩週前到現在都沒完全排除，水利工程處副總工程司施俊達只是無奈表示，台北市的排水設計標準是固定的，若雨量超過標準，還是會有狀況。

高度2.5公尺 積水80公分

吳世正昨著青蛙裝下水溝會勘後，指出該區箱涵雖然沒有泥沙淤積，反倒是常態性水位高達七、八十公分，整個箱涵高度才二．五公尺，三分之一沒流動的水就擋在這，排洪功能當然會有問題。但現場水利處會勘人員僅表示，這處箱涵接近港墘抽水站的前池，抽水站本身有閘門控制，還要釐清是不是因為閘門關閉，才導致箱涵常態性回淹。施俊達則坦言，該處無法在議員會勘後一天就查明原因。

至於上次淹大水的大湖山莊街，水利處稱，淹水是瞬間雨量太大，造成米粉坑溪的溪水溢流出道路。施俊達雖說，這次降雨期間會派機具、人力隨時清除落葉等障礙物，避免排水系統被堵塞，但如何解決長久以來問題，還需要一個月時間，得等委託的顧問公司釐清原因。

另外，柏齡幼兒園遭積水沖毀園區至今。施俊達說，柏齡幼兒園是因為排水系統被石塊堵塞，已部分清除，但還有部分段落寬度不足，難用人力清除，會較花時間。台北市的排水設計標準是固定的，若雨量超過標準，還是會有狀況。