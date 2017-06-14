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〈台北都會〉「校校有幼托」政策 市長允6年完成

2017-06-14

0至12歲托育一條龍 9校開辦

〔記者張議晨／台北報導〕台北市府推動零至十二歲幼教托育一條龍，目前已有西松、三興、螢橋、西門、興華、舊莊、成德、新湖、大湖等九校完成。未來更打算在六年內，於北市剩餘一三○所國小，全面開辦二歲專班、公共托育家園，完成「校校有幼托」，預計可增加公幼一四四○、公托一千三百個名額。台北市長柯文哲昨上午參訪文山區興華國小時也表示，不到六年就可達成目標。

不過，零至二歲托育為社會局業務，二歲以上則屬教育局，即使未來各國小同步設置公托及公幼，但滿二歲後進入二歲專班階段，家長仍需重新抽籤，換言之，即使抽中公托名額，也無法一路直升小學。

一條龍未整合 公托進公幼仍要重抽

教育局學前教育科長曾淑姿坦言，因公托、公幼招生系統不同，有些家長認為若公托直升二歲專班，等於佔去難抽的公幼名額，衍生公平性疑慮，因此，公托、公幼抽籤現暫不整合。曾強調，現在政策主要是增加公托及公幼量能，先以減輕家長負擔為主。

北市公托、公幼一位難求，每次抽籤許多家長為擠進窄門都得「搶破頭」。為此，教育局與社會局合作，推行「幼教托育愛持續」政策，未來各國小都會設置公托、公幼，形成「零至十二歲一條龍」，零歲入學後可一路念到小學。

國小2歲專班 將增96班

曾淑姿解釋，未來將於各校增設二歲專班、公托家園各一班。預計六年內全市國小二歲專班將增加九十六班，可額外招收一四四○位學生；社會局公托家園則增加約一百卅班，可提供一千三百個名額。

柯文哲指出，因為少子化，學生人數少掉三分之一，多出很多閒置教室，但要利用時，學校總是有很多理由。後來重新調整，閒置空間不做其他用途，改以學區為範圍，讓零至十二歲的孩童都能就讀，讓校園空間能較有效率使用。

此外，為鼓勵學校釋出空間，還訂有獎勵辦法，例如水電補助。柯文哲強調，相信可在六年內讓各國小完成這項計畫。

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  • 北市府擬在六年內完成「校校有幼托」。圖為興華國小附幼上課情形。（記者張議晨攝）

    北市府擬在六年內完成「校校有幼托」。圖為興華國小附幼上課情形。（記者張議晨攝）

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