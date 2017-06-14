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〈台北都會〉助社福團體募款 新北設影像公益平台

2017-06-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府創立國內第一個由公部門營運管理的「影像公益平台」，媒合紀錄片獎優勝導演及社會愛心捐款，協助社福團體和非營利組織拍攝影片行銷宣傳，希望未來開放更多年輕人投入，善用影像發揮所長，回饋社會。

結合紀錄片導演與社會捐款

新聞局長張其強指出，愈來愈多弱勢團體或非營利組織因經費短絀須自行募款，但外界未必理解其困境和實際需求，在衛生局及社會局協助下，新聞局以「共享平台」概念，降低影像製作成本，讓外界愛心捐款發揮效益，民眾可透過影片了解社福團體需要，提供協助。

影像公益平台的第一支作品，將以公益團體「安得烈食物銀行」為對象，由曾遠赴非洲拍攝《舊鞋救命》紀錄片的導演周文欽執導，預計下月推出，希望忠實呈現該團體作為與需要。

張其強說，參與「影像公益平台」拍片的社福團體，必須曾是新北市府社會局或衛生局的委託團體、經社會局評鑑通過，以及曾與市府有業務往來的單位，力求財務和資金流向透明公開，同時要有實際救助行為，才能列為協助拍片對象。

張其強表示，新北市自一○○年起舉辦紀錄片獎，產出七十七位優秀導演，這些導演願意在拍片以外的時間，為弱勢團體或非營利組織貢獻心力；有意捐款的善心人士或企業團體，可以獨資、合資或群眾募資方式，選擇捐助對象，未來此公益平台將開放新聞局「校園廣告人」活動獲勝同學參與。

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