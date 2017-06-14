〈台北都會〉新北303座交通局候車亭 清一色「抓猴」廣告

2017-06-14

〔記者賴筱桐／新北報導〕走在路上，常見新北市公車候車亭刊登「抓猴」廣告，小朋友不懂意思請教家長，家長總尷尬得不知如何解釋，批評「教壞囝仔大小」。市議員李倩萍昨質詢指出，全市公車候車亭幾乎被徵信廣告佔據版面，有礙市容。市長朱立倫坦言不適切，將檢討調整內容。

昨天總質詢時，李倩萍劈頭就問：「市長，您覺得新北市猴子多不多？」朱立倫思索後回答：「應該不多吧！」接著李倩萍播放投影片，全是公車候車亭充斥「抓猴」廣告的照片，社會觀感不佳。

議員指觀感差 朱立倫︰檢討調整

李倩萍調閱資料發現，全市三○三座交通局管理的公車候車亭出租業者，幾乎清一色刊登「抓猴」廣告，每年租金收益僅一八六萬餘元，少之又少。她認為，公車亭是重要交通街景，善加規劃能變成裝置藝術或藝文展覽空間，美化市容，市府竟自甘墮落「醜化」它。

李倩萍舉例，高雄五福國中仿照電影場景，逢甲夜市呈現特色小吃「大腸包小腸」，台中黎明新村藏身趣味瓢蟲，台南永康科技園區有「劍獅機器人」，成為街道裝置藝術，可供市府參考，並提供部分版面給社福團體刊登公益廣告。

朱立倫表示，公車候車亭廣告應更適切，將檢討現有部分廣告內容，明年十一月和廠商合約到期後全面調整；未來候車亭將做為公益廣告和市政宣導空間，刊登具文化、觀光等正面意涵內容，並規劃設計候車亭的美觀性，提升市容。

交通局運輸管理科科長蘇先知表示，三○三座市府管理的「廣告型候車亭」於九十年間設置，市府透過公開招標，委由一家廠商負責清潔維護、設施修繕及電費，三年須繳交權利金五六○萬元，得標廠商再對外招租廣告業者。

蘇先知解釋，市府有限制廠商廣告招租對象，刊登內容不需經過審查，但不能有歪曲事實、妨害善良風俗、違反法令或宣傳菸酒等行為。目前徵信業者並無違規，或許是社會大眾認知不同，明年將全面檢討。

業者︰未涉及情色 民代小題大作

記者致電某徵信業者，業者表示，廣告內容未涉及情色，皆是正當文字和圖片，沒有違反社會善良風俗，民代不需小題大作。