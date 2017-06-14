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滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報
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〈台北都會〉公保地容積代金制翻盤 柯認錯：我們也搞不清楚

2017-06-14

〔記者郭安家／台北報導〕北市府原要推公共設施保留地全面容積代金制，但被藍綠台北市議員聯手修法翻盤，未來北市兩公頃以下公園綠地、所有道路用地反而可全面進行容積移轉；市長柯文哲昨下午於議會市政總質詢坦言，「我們真的是拖到最後一秒才動作，那是我不對，因為我們自己也搞不清楚。」

公保地容積移轉制度長年被詬病，中間為掮客謀取暴利。對於藍綠議員修法，北市府市長室專員王寶萱日前於臉書嗆說，「全面代金的改革在你們手上毀掉」，並於臉書下標籤「垃圾不分藍綠」。

柯︰市府應早一點有動作

柯文哲昨於議會坦言，國民黨市議員葉林傳去年十一月就提出「台北市容積移轉審查許可自治條例修正案」，他反省過北市府應該早一點有動作，但他們沒有反應、應該積極一點準備；可是北市府也被議會「突襲」修法。

但新黨市議員陳彥伯於議場表達不滿「我們有這麼賤嗎？」再嗆柯文哲「你反省什麼？你叫你秘書（王寶萱）罵我們！」柯回應，就原諒那個年輕人。陳不滿指王未來是要參選的人，柯回說，「她（王）不會選、我不會讓她選。」陳繼續批可以這樣罵人嗎？令柯語塞說「抱、抱歉。」

陳彥伯批都發局 近兩年來不作為

陳彥伯質疑，對於北市府原本要推的容積代金制，台北市都發局近兩年來不作為、不到議會溝通說明政策，只想蓋公共住宅；府會聯繫不佳，還有人問他府會總聯絡人、副市長鄧家基「是不是退休了？」他質疑市府根本不懂容積代金制，結果議會通過公保地可全面容積移轉的修正草案，市長就暴跳如雷。

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