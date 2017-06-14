〈台北都會〉人潮稀落 店家不願進駐

2017-06-14

〔記者陳紜甄、黃建豪／台北報導〕位於捷運西門站、中華路底下的西門地下街，經記者實地訪查後發現，捷運西門站六號出口人潮擁擠，但銜接的西門地下街卻杳無人煙，並無任何店家進駐，地下街兩側牆面也無設立廣告看板。不少民眾表示，由於公司設在西門地下街附近，因此才會走地下街路廊上下班；西門地下街人潮稀落，即使近日豪大雨不斷，也少見民眾走地下街躲雨，相較於捷運西門站的人潮洶湧，兩者形成強烈對比。

西門地下街共設立六個出入口。然而記者實際走訪發現，六個出入口均無電梯與電扶梯設備，民眾需走一層層的樓梯，才能抵達地面層；由於六個出入口均位於中華路一段東側人行道，步行上去後，發現除了部分相機店家外，大多進駐辦公大樓。

西門地下街過去是用來安置中華商場店家，但因地段差，十幾年來無人進駐，現在僅做為台北捷運公司辦公室和西門智慧圖書館使用，因很少人走動，近乎閒置。北捷表示，不少廠商反映，西門地下街並無設置貨梯，無法搬運機器設備至地下街，因此進駐意願不高。此外，由於出入口靠近中山堂這側，公務辦公大樓居多，地段距離西門商圈較遠，也是廠商不願意進駐原因之一。

西門徒步街區發展促進會理事長劉家鑫說，西門地下街可以讓動漫族群「自成一個圈圈」，並與其他店家或產業隔開；雖然地段差，但發展動漫基地卻很適合。他並指出，一旦發展成動漫基地，可以連接漢口街、漢中街與北門，帶動中華路東側的整體發展。