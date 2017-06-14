〈台北都會〉西門地下街動漫基地沒動靜 柯道歉︰親自列管

2017-06-14

〔記者郭安家、鍾泓良／台北報導〕台北市長柯文哲選前曾說「台北市應該也有實力蓋一座漫畫博物館！」選後則cosplay「火影忍者」主角漩渦鳴人等角色，將動漫結合市政行銷；今年二月北市府更試水溫，透露要將養蚊許久的西門地下街規劃為「動漫基地」。未料，民進黨市議員許淑華昨於議會市政總質詢批評，西門地下街三年花了五千萬維護更新設備，至今仍「蝦咪攏嘸（台語，指什麼都沒有）！」柯答詢坦言錯誤，除向議員道歉，也強調將親自列管此規劃。

3年花5千萬維護更新設備

二○○二年前市長馬英九時代，市府曾斥資十六．七九億元建置西門地下街，目前十八間店鋪，有兩間為台北市立圖書館開闢智慧圖書館、十六間則由台北捷運公司作為辦公使用。

但許淑華分析，該處早期歷經三次招標均流標，市府早已發現原因，如無手扶梯、電扶梯、卸貨區，僅與捷運西門站通廊相連，未與其他捷運站地下街相連，且出口入僅設於中華路東側，無法連通西門商圈，缺乏業者進駐誘因；二○○六年曾被媒體踢爆為蚊子館、有流浪漢進駐。

不過，北市府今年二月於西門町舉辦台北燈節，即透露西門地下街即將搖身一變成為「動漫基地」，並指柯文哲當時還於市政會議中，提醒商業處思考更好的規劃；商業處當時也期待動漫或相關產業進駐活化，此外，也找顧問公司評估是否需要其他文創、餐飲業進駐，表示招商條件最快三月出爐。

議員︰電扶梯老問題未改善

未料，許淑華昨於議會指，估算柯文哲上任已連續三年撒了五千萬元維護費、設備更新費等用於西門地下街，但電扶梯等十五年老問題未改善完畢，導致地下街「蝦咪攏嘸！」

財政局長陳志銘答詢指出，該處電梯涉及防災計畫變更，柯文哲補充，若北市府能自己處理防災計畫，就自己處理。柯也坦言，六個月前曾現勘，但追蹤系統不夠確實，交代下去以後，他們遇到困難未回報，「凡事都是市長追也很痛苦」，他當場要求台北捷運公司總經理顏邦傑、陳志銘每兩個月報告一次，「列入市長室追蹤，我自己處理。」

產發局︰不可限制特定產業

財政局菸酒科長張孟純受訪說，去年中曾請文化局評估西門地下街能否結合文創產業，但文化局評估硬體及財務後，認為不可行；後來再請產發局評估做青年創業、動漫等產業，產發局則認為地下街應公開招商，不可限制特定產業。財政局與捷運公司先釐清能否改善電梯、手扶梯等硬體，後續才會做更詳細的評估。