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滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北海岸防災 新北停班課由區公所決定

2017-06-14

〔記者賴筱桐、盧賢秀、葉冠妤／綜合報導〕○六○二暴雨襲台，重創北海岸地區，造成新北、基隆地區嚴重災情，中央氣象局預報，本週將有一波強烈梅雨鋒面來襲，北海岸區域恐再出現大豪雨且持續一週，新北、基隆已進入警戒狀態，新北市也首度實施由各區公所自行決定停班課措施，嚴陣以待。

根據天氣風險公司預估，今天起鋒面逐漸南下，新北市累積降雨在豪雨至大豪雨等級，須留意局部地區強降雨，週五晚間至週六是降雨最明顯時間，北海岸及三峽、新店、石碇、深坑、坪林、烏來地區，平均降雨量兩百至四百毫米。

災害應變中心 今三級開設

新北市長朱立倫昨天指示，加強邊坡強化、河川治理、區域排水、側溝清理及抽水站整備等，並請各區公所依據情況盡速決斷是否停班課。新北市消防局長黃德清表示，今起災害應變中心採三級開設，並由天氣風險公司進駐，在降雨前一小時發布預警。

水利局表示，已備妥防汛沙包，有需求者可至各區公所領取，移動式抽水機七十八台，將視降雨情形，在全市低窪地區佈設，另全市八十一座抽水站及三百卅台抽水機組，完成測試運轉，有關橫移門、越堤道路及堤外停車場關閉，市民可利用臉書「我的新北市」查詢。

石門區長吳嘉榮表示，目前已就不穩定的山坡做覆蓋帆布、截流溝等措施，山坡土石崩塌較嚴重的部分，則打上鋼軌樁，加固邊坡穩定，會密切視雨勢狀況，撤離危險區域的住戶。

金山區長陳國欽表示，除了穩固上次坍方邊坡外，金山區也向市府借調怪手、卡車等大型重機具進駐三個區域，以應變突發狀況。

外木山18日海上長泳 延期

基隆市府原定於十八日舉行的外木山海上長泳活動，已決定延期。市長林右昌昨天要求大武崙溪、野溪等河道清整工作必須確實，保持河道暢通。

基隆市工務處長張元良表示，大武崙溪溢堤重災區都已完成清淤，住宅密度較高區段或淤積較嚴重河段也都已清理。

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