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〈台北都會〉台北》冷水閥斷裂 「空襲」替代役中心

2017-06-13

兵役局：年底前全面檢修完畢

〔記者張凱翔／台北報導〕位於汀州路上的台北市替代役中心，四樓閱覽室冷氣舊管線冷水閥前晚斷裂砸落，把天花板的輕鋼架和矽酸鈣板都砸破。役男控訴，替代役中心是舊三軍總醫院拉皮改建，處處隱藏公安危機，數月前寢室日光燈管在就寢時間也曾掉落，所幸電線撐住才沒有砸傷人，怒批來服役卻要住危樓，罔顧生命安全。兵役局副局長杜英輝承諾，會找廠商檢查整棟樓，估價並招標完成後，預估一個月內解決公安危機。

役男向本報投訴說，替代役中心四樓閱覽室的天花板，前晚遭不明重物砸破，所幸沒有人被砸到，否則恐出人命！役男說，替代役中心是舊三軍總醫院拉皮改建，很多舊結構都只是用隔板或天花板包起來，裡面有多少公安問題藏著都不知道。除了這次天花板被砸破外，幾個月前，寢室內的日光燈管也掉落，幸好無人傷亡。雖然自己九月就要退伍，但不希望下一批役男來奉獻國家，卻遭到不幸。

兵役局副局長杜英輝說，砸破天花板的是舊中央空調系統管線的冷水閥，因長年鏽蝕才會砸落；替代役中心共有三間閱覽室都有類似結構，預計週四前就會完成修繕，並重新開放給役男使用。

他補充，這棟建築經過多次改建，兵役局也沒有建築原始藍圖，但很多公共區域、走廊都是用天花板蓋起來，不知裡面有什麼東西，兵役局會在這個月找廠商評估還有哪些地方需要修繕，評估結果出來後，就動用預備金對外招標工程，招標完成後一個月內就會整棟修繕完畢，最晚不會超過年底完工。

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  • 台北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，管線鏽蝕斷裂，砸破天花板，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

    台北市替代役中心為舊三軍總醫院拉皮改建，管線鏽蝕斷裂，砸破天花板，兵役局承諾全面檢查、修繕。（讀者提供）

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