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〈台北都會〉總統擲幣為網球開賽 柯P看不懂發窘

2017-06-13

〔記者蔡亞樺、卓佳萍／台北報導〕世大運網球賽主場地「台北網球中心」仍在收尾，趕七月完工。總統蔡英文昨天與台北市長柯文哲一同視察網球中心，同台將近四、五十分鐘，兩人幾乎零互動。柯受訪時說：「總統看得懂網球，我看不懂。」總統在旁討論球賽，他覺得很熱，在想露天球場未來加蓋屋頂要多少錢、通風要怎麼設計。

台北網球中心正在進行為期五天的「台塑盃國際男女職業網球錦標賽暨台北世大運網球測試賽」，蔡、柯兩人昨到場視察，聽取簡報後，蔡英文為測試賽選手擲幣開賽，並一起在主球場看了一場球賽，蔡專注看球，還比手劃腳跟一旁的教育部長潘文忠等人聊天，柯文哲則眼睛直盯著球，幾乎沒說話。

「我就看無（台語）！」柯文哲會後笑說，因為總統看得懂網球，他看不懂，他沒有打網球，他的運動都是那種不要技術的，要技術的他都不太會。媒體問總統有沒有教他看球賽，柯說，總統跟身旁的網球協會場館總經理討論網球，他們很懂的就看得很有趣；媒體又問，怎沒請幕僚惡補教學？柯說：「來不及了，太趕了！」

被問到怎會找總統來視察，柯文哲說，台北網球中心屬於這次世大運場館中比較大的場館，上次籃球館也有請行政院長林全，不過，林跟行政院院會衝突，場館總算蓋好了好歹來視察一下。

媒體追問，之前比較少機會跟總統見面，有沒有藉機跟蔡談想談的事或前瞻計畫，柯說：「你們（指媒體）攝影機這麼多，我才不會跟她談，要談也是另外找機會。」

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  • 蔡英文總統12日視察台北網球中心，為測試賽選手擲幣開賽。（記者張嘉明攝）

    蔡英文總統12日視察台北網球中心，為測試賽選手擲幣開賽。（記者張嘉明攝）

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