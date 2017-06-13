〈台北都會〉世大運》網球中心、籃球館 沒驗收就發使照

2017-06-13

世大運執委會稱 合乎建築法

〔記者鍾泓良、卓佳萍／台北報導〕台北市議會昨天舉行市政總質詢，議員王世堅說，世大運籃球館跟台北網球中心兩個工程都是剛剛才完成，使用執照卻於上週火速發出，兩個場館都未經驗收就發放使用執照，根本是「先上車後補票」。世大運執委會副執行長薛春明回應，按照《建築法》規定，取得使用執照，不需完成工程驗收，會等到比賽結束後，場地完成復原後，才開始辦理驗收作業，完成驗收時間約今年年底。

薛春明說明，依《建築法》規定，工程驗收作業需根據合約、設計圖說、施工規劃等嚴謹規定去執行；使照則只要主要構造、室內隔間、消防、無障礙設施等完備後即可核發。

王世堅也說，柯多次強調不會追加預算，但卻不停睜眼說瞎話，網球中心從十七億元追加到十八億元，籃球館從十九億元追加到廿一億元。一旁幕僚原要上台說明，卻被王世堅頻頻打斷。世大運執委會說，網球中心預算調整是在一○二年，從卅三億元改為十九億元，將主球場席一萬席調降為四千席，並將可活動式屋頂改為露天式球場。

網球中心砍預算 沒開閉屋頂

而總統蔡英文、柯文哲昨天視察台北網球中心，網球中心原設計為中央球場有屋頂，因預算刪除後，不蓋屋頂，昨早氣溫悶熱，坐在球場觀眾台的柯文哲也受不了，受訪時直喊坐在裡面很熱，一直在想通風的問題，對流風要怎麼設計，也在想若加蓋屋頂要多少錢。

台北網球中心位在內湖區民權東路六段，造價高達十九億元，規劃為世大運網球比賽主要場地，設有主球場與副球場各一面、室內球場四面、戶外球場十面，共計十六面，室內球場為練習場地以及雨天時的比賽場地。

世大運結束後，台北網球中心可望承接大型國際賽事，網協秘書長劉中興說，能有大規模場館真的很棒，大方向都是好的，細節要透過舉辦比賽逐一修正。

至於開閉式屋頂泡湯，劉中興說，起初曾建議，最後因種種因素沒蓋成，真的很可惜，加蓋活動式屋頂是國際趨勢，未來仍有機會加蓋。