〈台北都會〉砂土溫度適宜 三峽梨子筍脆甜搶購

2017-06-13

〔記者張安蕎／新北報導〕五月至九月底是綠竹筍的產季，三峽五寮地區因為地質特殊，能產出有如水果般脆甜的綠竹筍，因此贏得「梨子筍」的美名，在農會輔導下，當地已有逾十戶筍農取得有機認證，由於品質佳，不少綠竹林尚未開挖就有人排隊預購，美味深獲民眾青睞。

五寮筍農黃清泉堅持不噴灑農藥、除草劑，以有機耕種方式生產出的綠竹筍，甜度高達七．二度，相當於蓮霧的甜度，讓他在一○三年新北市綠竹筍評鑑中奪得「甜筍王」封號；如今，他的竹園每日產量都被預訂一空，想吃還不一定買得到。

對於要如何挑選好吃的竹筍，他說，要掌握外型「白、彎、肥、短」的訣竅，竹筍底部矮胖肥大，外觀略彎似牛角、尾端不「出青」為佳。

海拔兩百公尺以上 適合生長

三峽農會總幹事張永巨指出，三峽區有四百公頃以上的竹林，多分布於有木、插角、五寮地區；其中，五寮海拔多位於兩百多公尺以上，土壤屬砂質壤土、水源不受污染，均溫常處在廿五至卅度，適合竹筍生長，因此甜度多可在五至七度之間。未來將持續輔導筍農轉型有機耕作，讓產品更加安全無毒。

綠竹筍清洗後帶殼以冷水煮開約四十分鐘，起鍋放涼後，置入冰箱冷藏，想吃再去殼切塊，冰冰涼涼非常開胃，無論是單吃、涼拌、紅燒、熱炒、煮湯，都有獨特風味。