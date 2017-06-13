| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉板殯遷建？ 朱立倫：短期內不可能

2017-06-13

改善內部拜飯間設施 明年完成

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市立殯儀館坐落於人口密集的板橋區，居民長年忍受噪音污染，嚴重影響生活，也阻礙地方發展，市議員何博文昨質詢時，要求市長朱立倫針對殯儀館是否遷移表態。朱立倫回應，短期內不可能遷建，近年已積極改善周邊設施。

新北市立殯儀館緊鄰住宅區，周邊衍生殯葬業，一樓店面甚至設置靈堂、拜飯間，每天充斥送葬隊伍的聲音，打擾住家安寧。何博文多次爭取殯儀館遷建，但市府態度模糊，沒有明確回應，昨天市政總質詢，何博文強烈要求朱立倫表態。

朱立倫說，人都會經歷生老病死，殯儀館是重要民生設施，但也是嫌惡設施，居民希望殯儀館不要存在住家旁邊，但市立殯儀館設立卅多年來，周遭生活型態逐漸成形，若要遷移，「短期之內是不可能的任務」，畢竟需求性還在，而且暫時找不到未來去處。

朱立倫表示，現階段遷址有困難，唯有加強內部設施及周邊都市機能，才是實際做法，已規劃改善殯儀館的拜飯間及地下室環境，預計明年完成，停車場立體化規劃也與相關局處商討，將配合都市計畫整體改善，希望朝多目標使用。

何博文提到，殯儀館周邊鄰里長期忍受生活不便，但每年每戶僅補助健保費五百元，「根本是侮辱人」；相較焚化廠、垃圾掩埋場等嫌惡設施，每年編列數千萬元預算回饋地方，殯葬設施回饋金每年僅三百多萬元，落差太大，要求市府一併檢討。

地方回饋調整 趕本會期送議會

民政局長江俊霆表示，「新北市立殯儀館火化場及骨灰骨骸存放設施回饋地方自治條例」實施滿一年，因居民和民意代表反映意見，市府已調整回饋範圍及金額等內容，送法制局法規會審議，盼近期市政會議通過後，於本會期送交議會。

廣告
  • 市立殯儀館坐落人口密集的板橋區，多年來地方要求遷建聲浪不斷，不過市長朱立倫表示，短期內不可能。（何博文辦公室提供）

    市立殯儀館坐落人口密集的板橋區，多年來地方要求遷建聲浪不斷，不過市長朱立倫表示，短期內不可能。（何博文辦公室提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
錯過大巨蛋解約時機 柯：考量假扣押

市長柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，民進黨市議員王世堅說，前年六月有卅五名藍綠議員提案連署，支持北市府解約大巨蛋，當時遠雄官司纏身，市府民氣可用，但柯文哲錯過解約最好時機，如今半推半就讓遠雄來做，遠雄「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：〈台北都會〉板殯遷建？ 朱立倫：短期內不可能


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.