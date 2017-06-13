〈台北都會〉北市大虧損》議員批金光黨 校方：辦學非營利

2017-06-13

〔記者鍾泓良、蔡亞樺／台北報導〕民進黨市議員林世宗昨於議會指出，台北市立大學合併至今已三年，卻虧空超過十億元。他說，台北市立大學一○四年各項收入十六．八億元，其中市府補助十億元，卻虧損約三．三億元，直說是不折不扣的「教育界金光黨」，要求明年預算概編須處理。市長柯文哲與教育局長曾燦金承諾，明年預算會做結構性調整。北市大則回應，學校是辦學單位，並非營利機關，何來虧損或盈餘？而議員批評金光黨一事，北市大主任秘書陳顯宗僅說，「有則改進、無則勉之。」

台北市立教育大學與台北市立體育學院一○二年合併改制為「台北市立大學」。但林世宗說，市立大學從一○三年至一○五年，學費收入為三億元出頭，而市府補助每年超過十億元，但卻是年年超支虧損。

林世宗舉例，與北市大人數接近的德霖技術學院，一○四年各項收入為七．三億元，支出五．七億元，仍有盈餘一．五億元；同性質的台中教育大學一○四年收入十．二億元，支出九．七億元，也無虧損，但同年度北市大卻能虧損三．三億元。

北市大主任秘書陳顯宗則強調，市立大學並未虧損，學校財務是收支並列，市府有補助、學校也有收入與支出，且學校是辦學單位、並非營利機關，何來虧損或盈餘。

陳顯宗解釋，天母校區近幾年蓋了好幾棟新大樓，支出總工程費高達五十、六十億元，分二十至三十年逐年攤提，一年編列兩億攤提費，這就是所謂的支出，帳面上看起來市府補助十億，但學校實際支出十二億，因此議員認為是虧損。