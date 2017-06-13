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〈台北都會〉北農總經理 市府今四選一

2017-06-13

〔記者郭安家、蔡亞樺／台北報導〕農委會原本希望台北農產運銷公司六月五日通過內定董事長陳景峻、總經理吳音寧人事案，但台北市長柯文哲希望今天於北市府遴選會議討論，引發民進黨與北市府間矛盾。柯文哲昨於議會市政總質詢時說，吳音寧形象資歷沒問題，但「不可以前一天跟我講要這個人，然後台北市政府連考慮都不能考慮，一定要照單全收。」

不過，民進黨內「知情人士、農委會高層」透過媒體罵柯文哲與前雲林縣長張榮味「搞曖昧」，柯文哲昨於議場不滿地說，「大家在媒體上亂放消息！我什麼時候跟張榮味有什麼關係！」表示他只見過張榮味三次，包括十四年前、前年於許信良辦公室，第三次因北農事件張榮味赴市長室找他，但五分鐘他就請張榮味回去。

北市府市長室會議今早遴選北農公司總經理，人選包括最早民進黨推薦的黨中央秘書處主任蔣玉麟、台北畜產公司前董事長郭萬清、前民進黨立委賴坤成、吳音寧。北市府強調，四人都由各方專業人士推薦；柯文哲昨早則說，按照正常程序，「該怎麼做就怎麼做」。

北農20日開董事會

雖然柯文哲要遴選總經理，但依照「公司法」，人事須經北農董事會通過，北農說，廿日將召開董事會，表定選出七席常務董事，當天是否會討論總經理人選，仍須視董事們如何決定。

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  • 北市府遴選北農公司總經理，最早由民進黨推薦的黨中央秘書處主任蔣玉麟。（資料照，記者簡榮豐攝）

    北市府遴選北農公司總經理，最早由民進黨推薦的黨中央秘書處主任蔣玉麟。（資料照，記者簡榮豐攝）

  • 北市府遴選北農公司總經理，獲推薦的台北畜產公司前董事長郭萬清。（台北市市場處提供）

    北市府遴選北農公司總經理，獲推薦的台北畜產公司前董事長郭萬清。（台北市市場處提供）

  • 北市府遴選北農公司總經理，獲推薦的作家吳音寧（右）。（資料照，記者劉曉欣攝）

    北市府遴選北農公司總經理，獲推薦的作家吳音寧（右）。（資料照，記者劉曉欣攝）

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