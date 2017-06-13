〈台北都會〉北農遭連罰千萬 議員：向韓國瑜追討

2017-06-13

董事聘三等親挨罰327萬

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司廿日將全面改選，據了解，已內定由台北市副市長陳景峻、作家吳音寧接任董事長及總經理。議員梁文傑昨天質詢，前總經理韓國瑜任內爆發董事聘用三等親，遭罰三二七萬元，更爆料北農近期也因「高買低報」逃漏稅，遭財政部關務署罰款七四○萬元，總共一○六七萬，但都以公司名義去繳納罰金，要求陳景峻擔任董事長後，應向韓國瑜追討。但陳說，目前他尚未擔任董事長，承諾若上任會去解決北農多年的缺失。

陳景峻說，自己尚未經過正式程序成為董事長，但他若上任，會對公司過去不良營運、缺失及議員點出的問題於董事會一併討論。市長柯文哲則說，要求對方說明，「講不出來就罰，該誰負責就誰負責。」

梁文傑說，韓國瑜擔任北農總經理時，爆發董事陳益宗、塗秀英任用兒子、女婿等四人擔任公司要職，被市府裁罰三二七．五萬元。市場處長許玄謀回應，應由公司賠償，遭梁怒斥「胡扯！」一旁的法務局長袁秀慧補充，總經理屬於公司負責人，若北農認為總經理有責任，可以向韓追討。

涉逃漏進口稅被罰740萬

梁文傑還說，關務署基隆關六月二日也因北農「虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款」、「逃漏營業稅」開罰七三九萬元，發現是北農國貿部門向日本進口農產品「高買低報」，長期供應給某位姓連的前董事，更點名就是北農國貿部經理王丕火一手促成。

北農：與海關認知有異

北農代理總經理路全利回應，北農進口日本北海道山藥、百合、甘藷等蔬菜已有九年多；今年一月關務單位稽核員到北農查核，由於海關核定價格繳交營業稅、關稅及業務費用合併整筆款項匯出，因此認定有低報之嫌，這是公司不熟悉相關規定、與關務署對申報關稅的認知有異，並非故意逃漏稅。