| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北農遭連罰千萬 議員：向韓國瑜追討

2017-06-13

董事聘三等親挨罰327萬

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北農產運銷公司廿日將全面改選，據了解，已內定由台北市副市長陳景峻、作家吳音寧接任董事長及總經理。議員梁文傑昨天質詢，前總經理韓國瑜任內爆發董事聘用三等親，遭罰三二七萬元，更爆料北農近期也因「高買低報」逃漏稅，遭財政部關務署罰款七四○萬元，總共一○六七萬，但都以公司名義去繳納罰金，要求陳景峻擔任董事長後，應向韓國瑜追討。但陳說，目前他尚未擔任董事長，承諾若上任會去解決北農多年的缺失。

陳景峻說，自己尚未經過正式程序成為董事長，但他若上任，會對公司過去不良營運、缺失及議員點出的問題於董事會一併討論。市長柯文哲則說，要求對方說明，「講不出來就罰，該誰負責就誰負責。」

梁文傑說，韓國瑜擔任北農總經理時，爆發董事陳益宗、塗秀英任用兒子、女婿等四人擔任公司要職，被市府裁罰三二七．五萬元。市場處長許玄謀回應，應由公司賠償，遭梁怒斥「胡扯！」一旁的法務局長袁秀慧補充，總經理屬於公司負責人，若北農認為總經理有責任，可以向韓追討。

涉逃漏進口稅被罰740萬

梁文傑還說，關務署基隆關六月二日也因北農「虛報進口貨物價值，逃漏進口稅款」、「逃漏營業稅」開罰七三九萬元，發現是北農國貿部門向日本進口農產品「高買低報」，長期供應給某位姓連的前董事，更點名就是北農國貿部經理王丕火一手促成。

北農：與海關認知有異

北農代理總經理路全利回應，北農進口日本北海道山藥、百合、甘藷等蔬菜已有九年多；今年一月關務單位稽核員到北農查核，由於海關核定價格繳交營業稅、關稅及業務費用合併整筆款項匯出，因此認定有低報之嫌，這是公司不熟悉相關規定、與關務署對申報關稅的認知有異，並非故意逃漏稅。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
錯過大巨蛋解約時機 柯：考量假扣押

市長柯文哲昨下午赴議會市政總質詢，民進黨市議員王世堅說，前年六月有卅五名藍綠議員提案連署，支持北市府解約大巨蛋，當時遠雄官司纏身，市府民氣可用，但柯文哲錯過解約最好時機，如今半推半就讓遠雄來做，遠雄「…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧檸樂豬排
台式熱炒✧塔香蛤蜊
涼一下✧豆腐芝麻冰
超簡單滷蛋法！
轉寄

標題：〈台北都會〉北農遭連罰千萬 議員：向韓國瑜追討


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月13日‧星期二‧丁酉年五月十九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.