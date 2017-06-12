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〈台北都會〉（台北）世大運網球中心 最快月底完工

2017-06-12

〔記者張凱翔／台北報導〕世大運今年八月就要登場，其中台北網球中心昨舉辦測試賽，但完工進度僅達九十％，還有民眾直擊工作人員在排水溝清淤。不過，市長柯文哲昨指出，「打球一定沒問題」，至於沒有使用執照？柯則說「這我不知道，有時候測試賽就先打嘛！」

世大運執委會副執行長薛春明受訪表示，網球中心六月七日已取得執照，目前完工進度已經達九十八％，預計月底網球中心就能完工；至於施工進度，執委會則保證在七月底以前可以完工。

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  • 位於內湖民權東路六段台北市網球中心，十一日進行世大運網球測試賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。圖為戶外球場。（記者簡榮豐攝）

    位於內湖民權東路六段台北市網球中心，十一日進行世大運網球測試賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。圖為戶外球場。（記者簡榮豐攝）

  • 位於內湖民權東路六段台北市網球中心，十一日進行世大運網球測試賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。圖為台北市網球中心外觀。（記者簡榮豐攝）

    位於內湖民權東路六段台北市網球中心，十一日進行世大運網球測試賽，工人正積極趕工改善部分硬體設備。圖為台北市網球中心外觀。（記者簡榮豐攝）

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