〔記者張凱翔／台北報導〕世大運今年八月就要登場，其中台北網球中心昨舉辦測試賽，但完工進度僅達九十％，還有民眾直擊工作人員在排水溝清淤。不過，市長柯文哲昨指出，「打球一定沒問題」，至於沒有使用執照？柯則說「這我不知道，有時候測試賽就先打嘛！」
世大運執委會副執行長薛春明受訪表示，網球中心六月七日已取得執照，目前完工進度已經達九十八％，預計月底網球中心就能完工；至於施工進度，執委會則保證在七月底以前可以完工。
〔記者張凱翔／台北報導〕世大運今年八月就要登場，其中台北網球中心昨舉辦測試賽，但完工進度僅達九十％，還有民眾直擊工作人員在排水溝清淤。不過，市長柯文哲昨指出，「打球一定沒問題」，至於沒有使用執照？柯則說「這我不知道，有時候測試賽就先打嘛！」
世大運執委會副執行長薛春明受訪表示，網球中心六月七日已取得執照，目前完工進度已經達九十八％，預計月底網球中心就能完工；至於施工進度，執委會則保證在七月底以前可以完工。
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標題：〈台北都會〉（台北）世大運網球中心 最快月底完工