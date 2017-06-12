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〈台北都會〉（台北）五分埔店家佔道未拆 明起清查

2017-06-12

〔記者鍾泓良／台北報導〕五分埔商圈部分店家違規佔用道路擺設服飾，台北市建管處勒令限期改善，否則強拆；原本預計四月清明連假前改善完畢，但建管處表示，截至四月廿一日雖有八成、八百間店家自行配合完成改善，仍還有兩百家尚未改善完畢，建管處已訂於六月十三日（明天）起，將會同里長全面清查，預計七月底清查完畢開始拆除，十月底完成全區改善。

7月底後強制拆除

市府去年下令永吉路、松山路、松隆路、中坡北路範圍內的五分埔商圈，店家隔板、櫥窗等占用水溝蓋和道路部分都得退縮、拆除。

建管處發言人洪德豪表示，因當地永吉里長陳永昌說大部分店家都有改善意願，因此先由里長勸導，若未改善者再進行查報拆除，預計十月底就會完成拆除作業。建管處強調，若店家在拆除後重建，將可依「建築法」移送法辦。

待改善仍約二百家

陳永昌表示，這段期間陸續跟店家宣導改善，有些店家認為找不到時間找裝潢師傅改善，只能選在不影響生意的上午時間才能拆除，所以還是希望可以給他們時間去改善。他說，拆除水溝蓋上的櫥窗可能在外觀上看不太出來，但認為再搭配年底的商圈活化活動，有機會讓五分埔走出新的契機。

刺激商圈人潮更重要

但該區民進黨市議員洪健益表示，當年他與消防隊花三天勘驗，已確認當地消防車可進出，認為市府與其環繞在不存在的公安疑慮，應該想方設法刺激商圈人潮。

洪健益指出，松山線開通後，人潮都是往饒河夜市跑，「大家在那邊吃飽，怎麼可能再過來逛街」。他舉例，泰國的恰圖恰週末市集跟東大門都有一定的食物吸引人潮，希望市府能夠想辦法讓五分埔發展成較多元的市集。

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  • 市府去年下令永吉路、松山路、松隆路、中坡北路範圍內的五分埔商圈，店家隔板、櫥窗等占用水溝蓋和道路部分都得退縮、拆除。（記者鍾泓良攝）

    市府去年下令永吉路、松山路、松隆路、中坡北路範圍內的五分埔商圈，店家隔板、櫥窗等占用水溝蓋和道路部分都得退縮、拆除。（記者鍾泓良攝）

  • 市府去年下令永吉路、松山路、松隆路、中坡北路範圍內的五分埔商圈，店家隔板、櫥窗等占用水溝蓋和道路部分都得退縮、拆除。（記者鍾泓良攝）

    市府去年下令永吉路、松山路、松隆路、中坡北路範圍內的五分埔商圈，店家隔板、櫥窗等占用水溝蓋和道路部分都得退縮、拆除。（記者鍾泓良攝）

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