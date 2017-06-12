〈台北都會〉《市長與醫師的差別》 柯：進市府很少聽到真話

2017-06-12

在外科幾乎沒有聽過謊話

〔記者張凱翔／台北報導〕市長柯文哲昨參加紀州庵古蹟百周年慶活動，會後柯文哲被民眾詢問有什麼願望？柯文哲回應，民主、自由、多元、開放都是人權，為何作為台灣人不能有先進國家的東西？為何不能有誠實的政府？柯突然冒出一句，他與台灣政治格格不入，當醫師與市長最大差別是，外科幾乎沒聽過謊話，但進市府很少聽到真話。

自認與台灣政治格格不入

原本文化局紀州庵古蹟百周年慶活動邀柯文哲以「台北文藝復興，從城南開始」，請柯聊台北市文化治理規劃與未來願景，但柯選擇脫稿演出，改以「白色力量」為題。柯重述，二○一四年剛好是中日甲午戰爭一二○週年、同樣是甲午年，甲午戰爭的意義在於日本以文化為本的自強運動戰勝中國物質至上的「船堅砲利」思維，他繼承台籍醫生蔣渭水以文化改變台灣政治體質的遺志，要改變台灣政治。

問為何不能有誠實的政府？

演講後民眾提問，柯文哲從政後接下來有什麼新的希望？柯回應，他內心常在想，民主、自由、多元、開放都是人權，為何作為台灣人不能有先進國家的東西？為何不能有誠實的政府？柯還提到，他與台灣政治格格不入，當醫師與市長最大的差別是，外科幾乎沒聽過謊話，但進市府很少聽到真話。

柯文哲還說，公務員服務人民有做到嗎？司法是公平的、法律是給人民遵守的，這些都還沒做到，他現在就是要以民主、自由、多元和開放的「進步價值」引領台灣政治。

幕僚常要他選舉比較重要

但柯文哲又笑說，有很多幕僚要他不要這麼堅持，差不多就好、選舉比較重要，但他「看到不按圖施工（指遠雄大巨蛋）就給他停工」，這個是他忍不住的堅持，「難道這是非份的要求？」