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〈台北都會〉友善動物 萬興狗活動區啟用

2017-06-11

〔記者黃建豪／台北報導〕為落實台北市長柯文哲新政市政白皮書「打造友善動物城市」，北市萬興狗活動區昨正式啟用，地點位於木柵動物園對面的道南河濱公園，占地約五百三十坪，允許飼主在劃設柵欄內，不用牽繩讓狗自在奔跑，這也是台北市目前為止第三處在都會地帶中專為狗狗打造的活動圈。

繼迎風狗運動公園二○○六年啟用以來，北市府終於在去年底陸續追加華山公園狗活動區、萬興狗活動區，與迎風狗運動公園不同的是，狗活動區是在既有公園劃設區塊，以白色柵欄作為區分，允許飼主帶狗到活動區內自由活動。至於下一座狗運動公園，將是重新整頓原內湖垃圾山後的內湖狗運動公園，目前已完工，預計六、七月啟用。

動物保護處表示，萬興狗活動區鄰近捷運、公車，還有廣大的停車空間方便市民運用，活動區以圍籬、雙道門出入口，區隔出讓狗狗自由奔跑的園區，內部設有休憩椅、拾狗便袋箱及告示牌等簡易設施，提供拾狗便袋，也會定期派員清運垃圾、環境消毒，避免蚊蟲孳生或臭味殘留。

動保處也說，北市是住宅密集都會區，有很多小型公園，但要找到一個適合設置狗活動區的地點並不容易，自二○一五年迄今陸續尋求，花兩年多時間到二十六個現有公園綠地會勘，僅獲得中正區梅花里長及萬興里兩處支持設置，未來將在士林、北投等區尋找合適地點。

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