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〈台北都會〉台語文書畫展 柯：傳承有困難

2017-06-11

〔記者陳紜甄／台北報導〕二二八事件今年適逢七十週年，台北二二八紀念館首辦「台語文書畫展」。鑑於講台語人口漸減，二二八紀念館長蕭明治舉辦此展，以書法書寫台灣早期先民的諺語與二二八事件，呈現當時台灣的生活精神。畫展昨開幕，市長柯文哲致詞時說，台語是重要的語言，「但我的兒女也慢慢不講台語」；台語作為母語，未來傳承出現困難。

柯文哲說，台灣是我們生長的地方，台語是我們的母語，語言不只是社會工具，也是文化的展現。他舉例，他一九九三年去美國留學時，當時最流行的電視節目是脫口秀，「我看得懂每一個字，但我美國同學看得哈哈大笑，我都不知道他們在笑什麼。」致詞完畢，柯隨現場人員一同參觀。

導覽人員介紹到一幅畫作時，其作品以端莊毛筆字，寫下《自由時代》雜誌創辦人鄭南榕坐牢期間中的一句名言，「我們是小國小民，但我們是好國好民」，柯看到後說：「他有坐過牢喔？」接著，柯看到一件作品寫著「一代親，二代表，三代無了了」，感到非常熟悉，笑說「這句話我媽媽常講。」

蕭明治表示，台灣講台語的人口多為老一輩長者，雖然現在學校也有開設台語課程，但學生僅視為課程，日常生活很少用到。二二八紀念館首度舉辦台語文書畫展，並辦音樂、藝術等周邊活動，讓民眾了解二二八事件與早期台灣先民的生活精神。

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