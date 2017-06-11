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〈台北都會〉《北市》國中生挑戰自我不設限 市長獎肯定

2017-06-11

無懼身障 吳允棣更努力

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市公私立國中一○五學年度畢業生市長獎頒獎典禮，昨在大安高工活動中心舉行。獲獎學生之一、天母國中吳允棣因早產而先天性腦性麻痺，連看似簡單的握筆寫字，都因肌肉萎縮而備感吃力，他卻仍積極面對人生；吳允棣熱愛圍棋，目前已順利晉升業餘二段。

班導張瓊玲說，吳允棣從不會因身體狀況就要求特權，反而更努力，例如手部肌肉萎縮造成寫字困難，他卻能做到抄筆記幾乎和同學同樣速度；五月就知道將進入中正高中，依然毫無鬆懈的認真準備會考。吳允棣的媽媽也說，允棣從小就比其他孩子還規矩有耐心，滿吃苦耐勞的。

玩直排輪 周柏崴變國手

另外，成淵高中國中部學生周柏崴，小學三年級起因興趣開始接觸直排輪，他犧牲課餘及假日的時間投入訓練，一路從興趣「玩」到職業級水準，飽嘗競賽壓力與運動傷害的雙重煎熬，但努力不懈的訓練，讓他多次在國際賽中獲得佳績，九月還將代表台灣參加南京世界邀請賽。

市長柯文哲昨致詞時勉勵獲獎同學，人生是由很多的短跑組成，天分跟運氣不是自己能決定，但努力才是成功最關鍵的因素。他笑稱，「每次拍照都不敢眨眼，就怕壞了獲獎同學人生僅有一次的國中畢業市長獎紀念照」，難得展現貼心一面。

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  • 天母國中吳允棣（右）因早產而先天性腦性麻痺，連看似簡單的握筆寫字，都因肌肉萎縮而備感吃力。（記者沈佩瑤攝）

    天母國中吳允棣（右）因早產而先天性腦性麻痺，連看似簡單的握筆寫字，都因肌肉萎縮而備感吃力。（記者沈佩瑤攝）

  • 成淵高中國中部學生周柏崴，九月將代表台灣參加直排輪世界邀請賽。（周柏崴家長提供）

    成淵高中國中部學生周柏崴，九月將代表台灣參加直排輪世界邀請賽。（周柏崴家長提供）

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