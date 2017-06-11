〈台北都會〉行義路溫泉就地合法 泡湯恐漲價

2017-06-11

北水處統一取供水

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市北投區行義路溫泉為在地人泡湯好去處，山上溫泉餐廳因位處保護區，屬違法經營，連溫泉水都是從陽明山公園私接。為此，台北市政府正輔導業者就地合法，包括泉水都要由台北自來水事業處統一取供水，預計今年底泡湯旺季完成，北水處未鬆口水價，但業者預期，水將從一度九元翻倍漲到廿一元，旺季成本恐會增加幾十萬元，營運受影響，「漲價也有可能。」

目前有14家在營業

行義路溫泉餐廳業者共廿家，因北市府正透過都市設計審議要讓行義路區域的土地使用分區，變更為溫泉特定專用區，整合期間，包括四十年老字號天祥溫泉在內，共有六家停業，只剩十四家仍在營業。

產業發展局表示，現在行義路的溫泉餐廳業者幾乎都是私接泉水，雖然有向產業局繳交「取用費」，但每年中央水利署排定勘查後，還是會對業者開罰。因此正由北水處挖掘管線至陽明山公園，將統一供應合法泉水讓業者使用，原訂六月實施，因施工進度不如預期，預計年底前才會完成。

北水處表示，未來統一取供水後，業者得改向北水處繳交「使用費」，該筆費用會在現今取用費上，加上北水處開發管線的成本，所以業者成本一定會增加。至於增加多少，北水處僅稱還在評估。

紗帽山溫泉發展協會理事長游騰在則說，合法化是趨勢，北水處要接通管線，設施、設備經費恐怕要上億元，在地業者對泉水漲價大多心裡有數，「撐得住就撐，撐不住就只能關」。

業者預期水費翻倍

游騰在也說，現在向產業局買水價格一度是九元，雖然不知道未來北水處要收多少，但他猜測，可能比照新北投溫泉一度收廿一元，水費將直接翻倍，現在天熱淡季一個月可能只增加十幾萬元成本，但旺季一個月幾十萬元跑不掉。