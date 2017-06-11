〈台北都會〉15道路優化 柯：品質跟日本一樣

2017-06-11

七月前陸續完工

〔記者黃建豪／台北報導〕為迎接台北世界大學運動會，台北市政府斥資約四億元，調查林口選手村至世大運競賽場館須行經路線、周邊道路、市區主要幹道及聯外橋樑，針對道路鋪面或附屬結構設施已老舊的十五條道路，進行路面銑鋪、管線整合等道路優化作業，隨著各道路工程將在七月前陸續完工，市長柯文哲昨清晨四時半至中山北路三段視察，肯定施工品質「大概跟日本一樣」。

十五條道路優化工程自去年啟動，總觸及施工面積逾四萬平方公尺，從去年就完成的北寧路、八德路三段、正氣橋，到今年的建國高架橋、基隆路一、二段、敦化北路、中山北路六段、中山北路三段、台北橋引道，士東路、中正路、重慶北路三段、師大路、環河北路二段以及林森南路，施工內容，逐步從管線整合、路面測量與溝蓋更新、路基人孔道改善到路面銑鋪。

柯文哲昨清晨抵達中山北路三段的花博美術公園旁聽取簡報，隨後至天橋視察道路情況，會後直接在橋上喝豆漿啃油條，與工務局長彭振聲、衛工處長陳世浩等人交換意見。

對於道路優化成果，柯文哲受訪時給予肯定，自誇稱，其實（台北）工程品質大概跟日本一樣，唯一的差別是，我們的設計還是很多管線在馬路裡面，北市府在想如何把管線移到旁邊的人行道去，人行道要挖就比較無所謂，常用的馬路路面要減少挖的機會。

柯文哲也說，若把管線移到旁邊去，整個都市計畫要從頭修正，這就是五十年前沒想到，現在要改，只能趁著要挖馬路時做，只能慢慢改，所以說城市的建設是需要花時間的。

完成後三年禁挖

工務局新建工程處則表示，目前十五條道路優化整體完成度約六成，預計七月前會全數完工，道路完成後會有三年禁挖期。