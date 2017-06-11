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〈台北都會〉總統到大武崙勘災 力挺分洪

2017-06-11

前瞻可支援經費

〔記者俞肇福／基隆報導〕六月二日的豪大雨，造成基隆基金一路商家民宅慘淹重創，總統蔡英文昨天中午由市長林右昌陪同，視察大武崙溪清淤工程；蔡英文允諾，全力支持上游分洪及設置滯洪池，行政院已經決定，分洪、滯洪等工程由中央主導，若現有經費不足，前瞻治水計畫可以靈活運用。

蔡英文昨天中午先到慶安宮贈送匾額「度濟雨霖」，為市民祈福，並感謝參與救災人員的付出。她說，在這次豪雨之後，政府將更用心地檢討及規劃各地的防洪排水措施，並強調「治水和前瞻計畫一樣不能等」，讓基隆不再受水災之苦。

蔡英文隨後在政務委員吳宏謀陪同下，到大武崙勘災，聽取水利署長賴建信簡報，也聽取議員洪森永與當地里長意見。

認同設置滯洪池

蔡英文表示，全力支持大武崙溪分洪計畫，也認同設置滯洪池的必要性，雖然大武崙溪是地方政府的責任，但中央政府不會置身事外，行政院已經決定，分洪、滯洪等工程由中央主導，納入地方的意見，提出完整計畫執行。

蔡英文強調，大武崙溪整治經費先由現有計畫支應、加速執行，如果不夠的話，前瞻治水計畫應該有靈活運用的空間；總統並指示吳宏謀，與市府一起努力，務必要讓大武崙早日脫離淹水夢魘。

林右昌說，針對下週預報的豪大雨，日前水利署已調集一百個太空包應變，一旦有豪雨警報，馬上做防洪準備；另外也設置一．二米的短牆，提升防水高度。

林右昌也說，市府與水利署初步規劃，要在大武崙溪上游設置兩條截流道，另外還有大武崙工業區大型排水箱涵、大武崙溪周邊地區堤防整建等，經費由水利署統籌。

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  • 總統蔡英文昨天親自到基隆大武崙勘災，聽取水利署長賴建信簡報大武崙溪分洪計畫。（記者俞肇福攝）

    總統蔡英文昨天親自到基隆大武崙勘災，聽取水利署長賴建信簡報大武崙溪分洪計畫。（記者俞肇福攝）

  • 6月2日的豪大雨造成基隆大武崙溪水溢流越堤，周邊慘淹，水利署忙著加強河床疏濬。（記者俞肇福攝）

    6月2日的豪大雨造成基隆大武崙溪水溢流越堤，周邊慘淹，水利署忙著加強河床疏濬。（記者俞肇福攝）

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