〈台北都會〉新北公有市場漲租 攤商嗆要抗議

2017-06-11

最高漲44％ 事先未溝通

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市共有四十一座公有傳統市場，其中卅三座契約到期，明年起重新計算租金，初估漲幅廿五％以下有廿一座，超過廿五％有五座，其中，永和新生市場漲幅最高，達四十四％，平均每攤每月至少多支出七百多元，攤商叫苦連天。市場處解釋，去年公告地價上漲為調漲主因，漲幅超過廿五％將分年調漲。

市場處市場經營科長陳即如說，早期市場由各鄉鎮市公所管理，租金收取不一；升格後，由經發局依據土地、建物及管理費三項條件制定收費標準，例如土地使用費為當期市場公告地價六成，建物使用費為當期房屋稅現值一成，管理費以市場人事費加業務費等經常性支出計算，平均計算各攤位租金。

陳即如說，卅三座公有市場契約年底屆期，依「新北市公有零售市場攤鋪位使用費收費標準」重新核算，初估漲幅超過廿五％有中和員山、永和永安、永和新生、汐止中正及瑞芳第二市場，漲幅廿五％以下有廿一座，另七座不調漲。

永和新生市場自治會會長鄭均平說，傳統市場經營困難，依目前漲幅估算，往後每攤每月須多付七百元租金；另外，以前清潔費市府買單，現在由攤商負責，平均每攤月繳四百元，以他的攤位月租金一千五百元為基準，明年起須多付一千一百元，根本吃不消，多數攤商反映負擔沉重。

板橋後埔市場自治會會長吳四一抱怨，近年市場生意沒落，人潮稀少，攤商勉強餬口，市場處事前未溝通，就要調漲租金，以豬肉攤為例，從兩千八百卅五元漲到三千五百元，非常不合理；攤商李小姐痛批，市府應有配套措施，哪有人一次漲那麼多，不排除抗議。

超過25％者 分兩年調漲

陳即如解釋，各市場調漲主因為去年公告地價上漲，目前和攤商積極溝通，為避免衝擊生計，漲幅超過廿五％者，分兩年調漲，後續將輔導攤商轉型，協助發展新的經營策略，搭配市場行銷活動，活絡傳統市場商機。