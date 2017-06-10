〈南部〉蜂蜜產量僅往年3成 評鑑還檢出農藥

2017-06-10

龍眼、荔枝延遲開花 採蜜期又遇雨

〔記者楊金城／東山報導〕消費者今年買蜂蜜要傷荷包，台南市今年蜂蜜產量大減，只剩往年產量的三成，價格也因此貴二成以上，以一瓶五台斤裝龍眼蜜為例，去年賣一千一百元、一千二百元，今年依品質要賣到一千四百元以上。

為提升蜂蜜品質，台南市農業局昨天舉辦台南市蜂蜜評鑑，在參賽的廿七位蜂農中，竟檢出一件蜂蜜有農藥殘留不合格，一件檢出四環黴素不合格，是南市蜂蜜評鑑舉辦十三年來第一次檢出農藥、抗生素，官員和蜂農都很訝異，農務科長邱季芳說，已要求兩位蜂農暫停販售蜂蜜，待進一步複檢後管控。

評鑑辦13年 首次檢出農藥、抗生素

台南市有蜂蜜產銷班十六班、一七八位蜂農，蜂蜜因採蜜花源不同，約有龍眼蜜、荔枝蜜、百花蜜、柳橙蜜、森林蜜、野蜂蜜之分，以龍眼蜜和荔枝蜜為大宗。

農務科調查，今年受氣候影響，龍眼、荔枝花延遲開花，開花採蜜期間又適逢降雨落花，可採花蜜不多，而蜜蜂因蟲害噴農藥導致死亡等因素，造成台南市今年蜂蜜產量大減，只剩往年產量的三成，蜂農嘆說：「遇到歹年冬。」

專家推測 採蜜的龍眼樹有農藥殘留

農業局昨在東山區農會舉辦台南市蜂蜜評鑑，邀請苗栗區農業改良場、宜蘭大學、嘉義大學等五位學者專家進行複評，包含澱粉酶活性值、ＨＭＦ（羥甲基糠醛）、色澤、香氣、風味，評鑑後選出六位特等獎得主，分別是蔡炳煌、何育慈、江家豐、江順良、黃國珍及林俊良，另包括蔡勝貿、田宗益、周桂發等十八位頭等獎得主。

而在把關蜂蜜品質的七項檢驗中，檢出兩件蜂蜜因有農藥、抗生素殘留不合格，農務科和專家推測有可能是因蜜蜂採集花蜜的龍眼樹有農藥殘留而導致；會殘留抗生素有可能是為蜜蜂投藥治病，但被檢出的蜂農表示他未使用抗生素，有可能在脫水加工時，被其他有問題的蜂蜜污染到。

農務科說，台南市國產蜂蜜向來品質優良，市場有口碑，兩件不合格蜂蜜是歷年評鑑第一次檢出，屬偶發物件，仍待釐清，消費者不用擔心台南蜂蜜有問題。