〈南部〉每台斤37元 雞價創6年新低

2017-06-10

〔記者陳文嬋／高雄報導〕國內禽流感疫情趨緩，但雞價昨收每台斤卅七元，反跌至六年低點，堪稱史上第一次！中華民國養雞協會昨表示，產業將先行自主調節，政府應比照國際標準延長肉品冷凍三年，希望政府不要只抓菜蟲，也能帶頭吃雞搶救買氣，農委會允諾協助產業爭取權益。

國內雞價六年來高點一度達每斤五十九元，農委會祭出禁宰令當時雞價每斤四十五元，不料禽流感疫情趨緩，雞價反一路下滑，昨收每斤卅七元，跌至六年來低點，出現崩盤危機，雞農們叫苦連天。

農委會釋出180萬凍存雞 衝擊市場

中華民國養雞協會昨邀集幹部研議對策，組長莊慶忠表示，政府為控制禽流感疫情，祭出禁宰禁運七天太長，迄今消費量僅恢復八成，又今年閏六月淡季延長，加上近來農委會釋出凍存一百八十萬雞隻，影響市場不漲反跌。

莊慶忠指出，農委會凍存雞隻政策正確，全世界冷凍肉品有效期限長達三年，唯獨台灣限制只能一年，希望政府能比照國際標準，延長肉品冷凍時間，讓凍存肉品於三年內釋出，產業有足夠時間應變，能減少損失、降低衝擊。

高市養雞協會理事長余明財表示，冷凍雞隻釋出衝擊市場，毛雞與凍雞價差八至十元，造成毛雞交易量減半，連帶雞價持續下跌，爭取政府凍存燉雞（八週大），爭取一年調節產業空間；前理事長唐龍勝支持凍存燉雞，希望政府介入護盤，提振消費力。

養雞協會盼凍存時間延至三年

莊慶忠說，產業將先行自主調節，減少雛雞在養量二成，比照國際延長肉品冷凍三年；至於是否向政府爭取燉雞凍存，由於事關重大，近期將開會討論，目前由業者自行處理燉雞。